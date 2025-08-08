Arrestan a hombre por lanzar juguete sexual durante partido de la WNBA en Phoenix

Sophie Cunningham #8 de las Indiana Fever batea a Alyssa Thomas #25 de las Phoenix Mercury durante la primera mitad del partido de la WNBA en el PHX Arena el 7 de agosto de 2025 en Phoenix, Arizona.

Un joven de 18 años fue arrestado tras lanzar un juguete sexual a las gradas durante un partido de la WNBA entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun , en el Footprint Center de Phoenix. El incidente es el más reciente en una preocupante tendencia que se ha repetido en otras ciudades de la liga femenina de baloncesto.

De acuerdo con la policía, el hombre sacó el juguete sexual del bolsillo de su sudadera y lo arrojó hacia los asientos, impactando a un espectador en la espalda. Posteriormente, declaró que se trataba de una broma viral en redes sociales y que había comprado el objeto el día anterior con la intención de llevarlo al juego.

Un voluntario del estadio que presenció el acto comenzó a seguir al joven cuando intentó abandonar el recinto y logró detenerlo hasta que llegaron las autoridades. El sujeto fue arrestado bajo sospecha de agresión, conducta desordenada y exhibición pública de material sexual explícito.

Tendencia preocupante en la WNBA

Este no ha sido un caso aislado. En la última semana, se han reportado incidentes similares en partidos de la WNBA en Atlanta, Los Ángeles y Chicago. Uno de los casos más notorios ocurrió en Los Ángeles, donde un juguete sexual fue lanzado cerca de la jugadora de Indiana, Sophie Cunningham, generando alarma en la cancha.

Jugadoras y entrenadores han calificado la acción como "irrespetuosa y peligrosa", solicitando a los aficionados mayor respeto y comportamiento adecuado dentro de los estadios.

La seguridad en los eventos deportivos en la mira

Estos actos han encendido las alertas sobre la seguridad en los eventos deportivos, especialmente en una liga que promueve el respeto y la inclusión. La WNBA y los organizadores de los equipos han anunciado que tomarán medidas más estrictas para evitar nuevos incidentes.