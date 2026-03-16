lunes 16  de  marzo 2026
BÉISBOL

EEUU monta un "jonrón derby" en la práctica un día antes de la final del Clásico Mundial

¿Emularán esos batazos mañana, ya no en una práctica, sino en la tensión de un juego para conquistar el segundo título para su país?

Bateadores de la selección de EEUU en práctica de bateo un día antes de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Bateadores de la selección de EEUU en práctica de bateo un día antes de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

REYES UREÑA -DLA
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Con la tribunas del IoanDepot Park vacías la mañana de este lunes, la música de los parlantes no fue suficiente para impedir escuchar el crack de cuando un bate de béisbol impacta con fuerza una pelota.

Y sí que había fuerza. Aaron Judge, Bryce Harper, Kyle Schwaber, Bobby Witt Jr. y Alex Bregman montaron una especie de jonrón derby bajo la mirada del staff de coaches y la prensa presente.

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No había registro para medir la velocidad de salida de los batazos, tampoco para saber a qué distancia caían las conexiones. Las pelotas salieron por todas las direcciones.

A los alrededores, el segundo grupo de BP, integrado por Gunnar Henderson, Roman Anthony, Brice Turang y Pete Crow-Amstrong, estaban sorprendidos de las largas conexiones. Y aprovechaban para hacer consultas.

Los protagonistas, compañeros por estos días, también intercambiaban conocimientos entre risas y admiraciones.

En la última ronda, una especie de final a un solo envío, Judge conectó un dantesco cuadrangular que sobrepasó el anuncio de una bebida alcohólica que hay entre el jardín izquierdo y central.

Sean Casey, coach de bateó, soltó detrás de la jaula un “woooo” que parecía decretar el ganador. Pero la fiesta de batazos no había concluido.

La sentencia del Judge fue removida. Bryce Harper conectó una pelota que terminó más allá de la mitad del segundo piso del jardín derecho. El swing fue tan descomunal que el inicialista terminó de rodillas, admirando la trayectoria del batazo para luego alzar las manos.

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Fue un derby, sin presión, entre risas, compañerismo y diversión para relajarse para el encuentro de mañana, cuando EEUU juegue por tercera vez consecutiva la final del Clásico Mundial de Béisbol.

¿Emularán esos batazos mañana, ya no en una práctica, sino en la tensión de un juego para conquistar el segundo título para su país?

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