lunes 16  de  marzo 2026
FÚTBOL

Comité Organizador de Miami en el Mundial lanza la campaña "One Game. One Passion"

La campaña se basa en contar la historia de la conexión emocional que ha creado el fútbol en Miami, que se prepara para albergar el Mundial de 2026

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Dan Mullan / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Comité Organizador de Miami para el Mundial de Norteamérica 2026 anunció oficialmente el lanzamiento de "One Game. One Passion", una campaña que tiene como objetivo celebrar la conexión emocional que ha creado el fútbol a través de culturas, comunidades, negocios y generaciones mientras la ciudad del sur de la Florida se prepara para ser una de las sedes del certamen estrella de la FIFA.

El centro de la campaña se basará en la película "One Game. One Passion", que intentará expresar la emoción de los fanáticos en todos lados al momento de la patada inicial, así como la expectativa colectiva que trasciende fronteras, lenguajes y culturas.

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A través de una secuencia de imágenes impactantes, la historia trata de revelar una verdad universal: antes del primer silbato, el mundo comparte el mismo sentimiento. En lugar de enfocarse en el partido como tal, la película captura los momentos diarios en los que el fútbol realmente reside, bien sea en hogares, trenes, autobuses, playas, parques y en las conversaciones entre amigos y familiares a lo largo de Miami.

Lionel Messi (75)
El argentino Lionel Messi (centro) sostiene la llave de la ciudad de Miami en una ceremonia, el 5 de noviembre de 2025.

El argentino Lionel Messi (centro) sostiene la llave de la ciudad de Miami en una ceremonia, el 5 de noviembre de 2025.

Al final, el mensaje resulta simple, pero impactante: el fútbol es más que un juego. Es memoria, identidad, pertenencia y conexión.

La película fue producida en Miami con talento local e intenta mostrar la ciudad por medio de sus habitantes y no de sus puntos de referencia. Cada escena capta la diversidad cultural que define a Miami, donde tradiciones de Latinoamérica, el Caribe, Europa y más coexisten en los mismos vecindarios y familias.

En esa diversidad, el fútbol se convierte en un lenguaje compartido.

El fútbol es inclusión

Más allá de celebrar la pasión por el deporte, la campaña también resalta el poder del fútbol para promover la inclusión, el respeto y el sentido de pertenencia, reforzando valores que unen comunidades y tienen una posición firme en contra del "bullying" y la exclusión en el balompié.

Con sus historias y experiencias compartidas, "One Game. One Passion" invita a los residentes, creadores, negocios y fanáticos de todas partes del mundo a sumarse al viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

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