jueves 21  de  mayo 2026
Fútbol

Aston Villa campeón de la Europa League: Emery conquista su quinto título europeo

Aston Villa venció 3-0 al Friburgo y conquistó la primera Europa League de su historia con goles de Tielemans, Buendía y Morgan Rogers.

El centrocampista escocés del Aston Villa, John McGinn (número 07), y sus compañeros celebran con el trofeo tras ganar la final de la UEFA Europa League entre el SC Freiburg y el Aston Villa en el Besiktas Park de Estambul el 20 de mayo de 2026.&nbsp;

El centrocampista escocés del Aston Villa, John McGinn (número 07), y sus compañeros celebran con el trofeo tras ganar la final de la UEFA Europa League entre el SC Freiburg y el Aston Villa en el Besiktas Park de Estambul el 20 de mayo de 2026. 

Stefano RELLANDINI / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Aston Villa escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al proclamarse campeón de la Europa League 2025-2026 tras vencer 3-0 al SC Freiburg en la final disputada en el Tüpraş Stadium.

El equipo dirigido por Unai Emery levantó así el primer título europeo del club desde la histórica Copa de Europa de 1982 y puso fin a una sequía de trofeos que se remontaba a la Copa de la Liga inglesa de 1996.

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El conjunto inglés dominó la final desde el cierre de la primera mitad. Youri Tielemans abrió el marcador al minuto 41 con una volea cruzada tras una asistencia de Morgan Rogers.

Poco después apareció el argentino Emiliano Buendía, quien marcó uno de los mejores goles de la temporada con un potente zurdazo a la escuadra en el tiempo añadido del primer tiempo. El mediocampista fue elegido mejor jugador de la final.

“Me encontré en una buena posición. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que tenía tiempo para controlar el balón y disparar. He estado practicando para un gol así”, declaró Buendía tras el partido.

En la segunda mitad, Rogers sentenció definitivamente el encuentro al minuto 58 tras empujar un centro raso del propio Buendía.

La conquista consolida todavía más la leyenda europea de Emery, quien alcanzó su quinta Europa League tras haber ganado anteriormente tres con el Sevilla FC y una con el Villarreal CF. Además, el técnico español logró transformar al Aston Villa desde su llegada en 2022, llevando al club de pelear por evitar el descenso a conquistar Europa y clasificar nuevamente a la Liga de Campeones.

"Es fantástico. Europa nos ha dado mucho. A mí personalmente, mucho. Estoy siempre muy agradecido a las competiciones europeas, a todas, pero la Europa League es especial para mí", declaró el técnico vasco a TNT Sports.

El título también representa el primer trofeo continental para los argentinos Emiliano Martínez y Buendía, piezas clave en la histórica campaña del conjunto de Birmingham.

Por su parte, el Friburgo cerró la mejor temporada europea de su historia pese a quedarse a las puertas del título.

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