Atlético de Madrid renueva a uno de los Simeone

El delantero argentino del Atlético de Madrid # 20 Giuliano Simeone lucha por el balón con el delantero argentino # 15 Lucas Beltrán (abajo) durante el partido de fútbol de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Valencia CF en el Estadio Metropolitano de Madrid el 13 de diciembre de 2025.

El Atlético de Madrid renovó el contrato del atacante argentino Giuliano Simeone dos temporadas más, hasta junio de 2030, anunció este jueves el club rojiblanco.

El extremo internacional de 23 años, que se ha convertido en una pieza importante en el esquema del equipo que dirige su padre, Diego Simeone: ha disputado 77 partidos y marcado 8 tantos desde que irrumpió en la primera plantilla hace año y medio.

Antes, Giuliano jugó como cedido en el Zaragoza (2022-2023) y el Alavés (2023-2024), aunque debutó con el primer equipo rojiblanco el 20 de abril de 2022 frente al Granada en el Metropolitano.

El portal especializado Transfermarkt tasa ya en 40 millones de euros (46 millones de dólares) al jugador, que es el tercer futbolista con más minutos de la plantilla (2.070) este curso, superado sólo por David Hancko y Jan Oblak.

FUENTE: AFP