Mourinho asegura que la carrera de Prestianni en el Benfica "ha acabado", si resulta culpable

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

LISBOA.- El entrenador del Benfica , José Mourinho , aclaró el domingo su postura sobre las acusaciones de racismo a su jugador Gianluca Prestianni , suspendido provisionalmente por la UEFA , al asegurar que, si se confirman los hechos, el argentino no volverá a jugar con él.

"La presunción de inocencia es un derecho. Pero tengo que poner muchos 'si' por delante (...) Como ciudadano, rechazo cualquier forma de prejuicio o de idiotez. Si, y repito, si mi jugador no ha respetado estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera con un entrenador llamado José Mourinho y en un club como el Benfica ha acabado", declaró el técnico en conferencia de prensa.

Suspendido temporalmente por la UEFA tras ser acusado por varios jugadores del Real Madrid de haber insultado al brasileño Vinicius llamándolo "mono" en el partido de ida en Lisboa, Prestianni, que niega las acusaciones, no pudo disputar el compromiso de vuelta del playoff de acceso a octavos de final de Champions, ganado 2-1 por los merengues, que eliminaron al Benfica.

La eliminatoria estuvo marcada por los hechos ocurridos en Lisboa.

Tras marcar el único gol del partido, Vinicius lo celebró con un baile en un córner y luego denunció que recibió insultos racistas por parte de Prestianni, aunque no existen imágenes que puedan confirmarlo porque el argentino se tapó la boca con la camiseta cuando tuvo el entredicho con el brasileño.

Pese a no existir pruebas concluyentes, la UEFA decidió suspender cautelarmente a Prestianni, algo que fue celebrado por el centrocampista francés del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, como una victoria "contra el racismo".

Defienden al suyo

Hasta ahora, el Benfica siempre defendió al volante argentino, asegurando que "no es racista" y que había presentado disculpas a sus compañeros por el incidente.

Tras ese partido de ida, en el que también acabó expulsado, Mourinho pareció justificar la actitud de Prestianni y acusó a Vinicius de haber provocado a los jugadores y la afición portuguesa con su celebración.

