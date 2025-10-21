Azulejos de Toronto rompen 32 años de espera y regresan a la Serie Mundial

George Springer, número 4 de los Toronto Blue Jays, lanza su bate tras conectar un jonrón de tres carreras contra los Seattle Mariners durante la séptima entrada del séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Rogers Centre el 20 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

George Springer volvió a demostrar su magia en octubre. El veterano jardinero conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que completó la remontada de los Azulejos de Toronto sobre los Marineros de Seattle (4-3) en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), devolviendo a la franquicia canadiense a la Serie Mundial por primera vez desde 1993.

El público del Rogers Centre estalló con el batazo de Springer, quien suma 23 jonrones en postemporada, igualando a Kyle Schwarber como el tercer máximo cañonero de todos los tiempos en playoffs. Toronto, que perdía 3-1, selló su pase con un relevo impecable de Kevin Gausman, Chris Bassitt y Jeff Hoffman, quien ponchó a los tres bateadores del noveno inning.

Béisbol Toronto fuerza el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con triunfo sobre Seattle

BÉISBOL Vladimir Guerrero Jr. afronta su primera Serie Mundial con su padre entre ceja y ceja

“El trabajo no está terminado. Nos faltan cuatro más”, declaró Vladimir Guerrero Jr., elegido MVP de la Serie de Campeonato, tras lograr la hazaña que revive el sueño de todo un país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VladGuerrero27/status/1980623550055653422?t=l3MJivWY82ZpPjJ-msg3nQ&s=19&partner=&hide_thread=false No hay palabras, solo gratitud.



No words, just gratitude. #VG27 pic.twitter.com/GYmJtyJRLO — Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) October 21, 2025

Una remontada histórica y una cita con el campeón

Toronto se convirtió en el cuarto equipo en la historia de la MLB en ganar una serie al mejor de siete tras perder los dos primeros juegos en casa, algo que solo habían logrado los Royals (1985), Mets (1986) y Yankees (1996).

El rival será de lujo: los Los Angeles Dodgers, vigentes campeones, que barrieron a los Milwaukee Brewers en la Liga Nacional. La Serie Mundial 2025 comenzará el viernes en Toronto, que tendrá ventaja de local tras cerrar la temporada regular con 94 victorias, una más que Los Ángeles.

El duelo enfrentará a dos de los mayores talentos del béisbol actual: Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani, en un enfrentamiento que promete historia y espectáculo.

Los Azulejos en la Serie

Serie Mundial: una historia de éxito

Esta será la tercera participación de Toronto en la Serie Mundial, tras conquistar el título en sus dos anteriores apariciones:

1992: vencieron a los Atlanta Braves.

1993: superaron a los Philadelphia Phillies con el icónico jonrón de Joe Carter.

“Es una inspiración para 41 millones de personas en Canadá, de costa a costa”, destacó Edward Rogers, presidente del club.

Series Mundiales desde 1993: campeones y subcampeones

Año Campeón Subcampeón

1993 Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies

1995 Atlanta Braves Cleveland Indians

1996 New York Yankees Atlanta Braves

1997 Florida Marlins Cleveland Indians

1998 New York Yankees San Diego Padres

1999 New York Yankees Atlanta Braves

2000 New York Yankees New York Mets

2001 Arizona Diamondbacks New York Yankees

2002 Anaheim Angels San Francisco Giants

2003 Florida Marlins New York Yankees

2004 Boston Red Sox St. Louis Cardinals

2005 Chicago White Sox Houston Astros

2006 St. Louis Cardinals Detroit Tigers

2007 Boston Red Sox Colorado Rockies

2008 Philadelphia Phillies Tampa Bay Rays

2009 New York Yankees Philadelphia Phillies

2010 San Francisco Giants Texas Rangers

2011 St. Louis Cardinals Texas Rangers

2012 San Francisco Giants Detroit Tigers

2013 Boston Red Sox St. Louis Cardinals

2014 San Francisco Giants Kansas City Royals

2015 Kansas City Royals New York Mets

2016 Chicago Cubs Cleveland Indians

2017 Houston Astros Los Angeles Dodgers

2018 Boston Red Sox Los Angeles Dodgers

2019 Washington Nationals Houston Astros

2020 Los Angeles Dodgers Tampa Bay Rays

2021 Atlanta Braves Houston Astros

2022 Houston Astros Philadelphia Phillies

2023 Texas Rangers Arizona Diamondbacks

2024 Los Angeles Dodgers New York Yankees

¿Tienen los Blue Jays lo suficiente para destronar a los Dodgers?

Toronto llega en estado de gracia, pero Los Ángeles sigue siendo el rival a batir.

Fortalezas de Toronto

Impulso anímico y ofensiva encendida: Guerrero Jr., Springer y Varsho están en racha.

Bullpen sólido: Gausman, Bassitt y Hoffman respondieron con solvencia en momentos clave.

Ventaja de local: abrir y posiblemente cerrar la serie en casa es un factor crucial.

AFP__20251020__2242092005__v1__MidRes__AmericanLeagueChampionshipSeriesSeattleMarine Daulton Varsho #5 de los Toronto Blue Jays recibe la felicitación de Vladimir Guerrero Jr. #27 tras anotar una carrera con un sencillo de Addison Barger #47 durante la segunda entrada contra los Seattle Mariners en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Rogers Centre el 19 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. Mark Blinch/Getty Images/AFP

Desafíos ante los Dodgers

Rotación abridora irregular: necesitan mayor consistencia de sus iniciadores.

Experiencia rival: los Dodgers jugarán su quinta Serie Mundial desde 2017.

Favoritismo en apuestas: Los Ángeles parte como favorito (-215) sobre Toronto (+180).

Los Dodgers, guiados por Ohtani y Mookie Betts, buscan convertirse en el primer equipo en repetir campeonato desde los Yankees de finales de los 90. Pero los Blue Jays han demostrado resiliencia, y su ofensiva en casa podría equilibrar la balanza.

Pronóstico

Toronto llega como la sorpresa más grande del año, mientras que Los Ángeles carga la presión de mantener su dinastía moderna.

Si los abridores de los Blue Jays logran contener el poder de Ohtani y Freddie Freeman, y Springer mantiene su “October Magic”, la Serie podría extenderse hasta un séptimo juego de infarto.

Predicción: Dodgers 4 – Blue Jays 3

Pero si algo enseñó el Juego 7 ante Seattle, es que nunca se puede dar por muerto a Toronto.