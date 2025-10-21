Azulejos de Toronto rompen 32 años de espera y regresan a la Serie Mundial

El público del Rogers Centre estalló con el batazo de Springer, quien suma 23 jonrones en postemporada, igualando a Kyle Schwarber como el tercer máximo cañonero de todos los tiempos en playoffs. Toronto, que perdía 3-1, selló su pase con un relevo impecable de Kevin Gausman, Chris Bassitt y Jeff Hoffman, quien ponchó a los tres bateadores del noveno inning.
“El trabajo no está terminado. Nos faltan cuatro más”, declaró Vladimir Guerrero Jr., elegido MVP de la Serie de Campeonato, tras lograr la hazaña que revive el sueño de todo un país
Una remontada histórica y una cita con el campeón
Toronto se convirtió en el cuarto equipo en la historia de la MLB en ganar una serie al mejor de siete tras perder los dos primeros juegos en casa, algo que solo habían logrado los Royals (1985), Mets (1986) y Yankees (1996).
El rival será de lujo: los Los Angeles Dodgers, vigentes campeones, que barrieron a los Milwaukee Brewers en la Liga Nacional. La Serie Mundial 2025 comenzará el viernes en Toronto, que tendrá ventaja de local tras cerrar la temporada regular con 94 victorias, una más que Los Ángeles.
El duelo enfrentará a dos de los mayores talentos del béisbol actual: Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani, en un enfrentamiento que promete historia y espectáculo.
Los Azulejos en la Serie
Serie Mundial: una historia de éxito
Esta será la tercera participación de Toronto en la Serie Mundial, tras conquistar el título en sus dos anteriores apariciones:
1992: vencieron a los Atlanta Braves.
1993: superaron a los Philadelphia Phillies con el icónico jonrón de Joe Carter.
“Es una inspiración para 41 millones de personas en Canadá, de costa a costa”, destacó Edward Rogers, presidente del club.
Series Mundiales desde 1993: campeones y subcampeones
Año Campeón Subcampeón
1993 Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies
1995 Atlanta Braves Cleveland Indians
1996 New York Yankees Atlanta Braves
1997 Florida Marlins Cleveland Indians
1998 New York Yankees San Diego Padres
1999 New York Yankees Atlanta Braves
2000 New York Yankees New York Mets
2001 Arizona Diamondbacks New York Yankees
2002 Anaheim Angels San Francisco Giants
2003 Florida Marlins New York Yankees
2004 Boston Red Sox St. Louis Cardinals
2005 Chicago White Sox Houston Astros
2006 St. Louis Cardinals Detroit Tigers
2007 Boston Red Sox Colorado Rockies
2008 Philadelphia Phillies Tampa Bay Rays
2009 New York Yankees Philadelphia Phillies
2010 San Francisco Giants Texas Rangers
2011 St. Louis Cardinals Texas Rangers
2012 San Francisco Giants Detroit Tigers
2013 Boston Red Sox St. Louis Cardinals
2014 San Francisco Giants Kansas City Royals
2015 Kansas City Royals New York Mets
2016 Chicago Cubs Cleveland Indians
2017 Houston Astros Los Angeles Dodgers
2018 Boston Red Sox Los Angeles Dodgers
2019 Washington Nationals Houston Astros
2020 Los Angeles Dodgers Tampa Bay Rays
2021 Atlanta Braves Houston Astros
2022 Houston Astros Philadelphia Phillies
2023 Texas Rangers Arizona Diamondbacks
2024 Los Angeles Dodgers New York Yankees
¿Tienen los Blue Jays lo suficiente para destronar a los Dodgers?
Toronto llega en estado de gracia, pero Los Ángeles sigue siendo el rival a batir.
Fortalezas de Toronto
Impulso anímico y ofensiva encendida: Guerrero Jr., Springer y Varsho están en racha.
Bullpen sólido: Gausman, Bassitt y Hoffman respondieron con solvencia en momentos clave.
Ventaja de local: abrir y posiblemente cerrar la serie en casa es un factor crucial.
AFP__20251020__2242092005__v1__MidRes__AmericanLeagueChampionshipSeriesSeattleMarine
Daulton Varsho #5 de los Toronto Blue Jays recibe la felicitación de Vladimir Guerrero Jr. #27 tras anotar una carrera con un sencillo de Addison Barger #47 durante la segunda entrada contra los Seattle Mariners en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Rogers Centre el 19 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.
Mark Blinch/Getty Images/AFP
Desafíos ante los Dodgers
Rotación abridora irregular: necesitan mayor consistencia de sus iniciadores.
Experiencia rival: los Dodgers jugarán su quinta Serie Mundial desde 2017.
Favoritismo en apuestas: Los Ángeles parte como favorito (-215) sobre Toronto (+180).
Los Dodgers, guiados por Ohtani y Mookie Betts, buscan convertirse en el primer equipo en repetir campeonato desde los Yankees de finales de los 90. Pero los Blue Jays han demostrado resiliencia, y su ofensiva en casa podría equilibrar la balanza.
Pronóstico
Toronto llega como la sorpresa más grande del año, mientras que Los Ángeles carga la presión de mantener su dinastía moderna.
Si los abridores de los Blue Jays logran contener el poder de Ohtani y Freddie Freeman, y Springer mantiene su “October Magic”, la Serie podría extenderse hasta un séptimo juego de infarto.
Predicción: Dodgers 4 – Blue Jays 3
Pero si algo enseñó el Juego 7 ante Seattle, es que nunca se puede dar por muerto a Toronto.