Messi rebaja la presión sobre Argentina: “Hay otros favoritos que llegan mejor”

El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, aseguró que la Albiceleste puede “ilusionarse” con defender el título mundial, aunque considera que otras selecciones llegan en mejor momento rumbo al Mundial de 2026, entre ellas Francia y España.

En una entrevista difundida en YouTube junto al presentador Pollo Álvarez, el actual jugador del Inter Miami CF señaló que Argentina “llega bien”, aunque reconoció algunas dificultades físicas dentro del plantel.

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“Hay muchos chicos que están pasando por lesión o por falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar”, afirmó el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Messi pidió mantener la ilusión habitual del fútbol argentino, pero sin perder de vista el nivel de otros aspirantes al título.

“Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor”, explicó.

Entre esos candidatos destacó especialmente a Francia, finalista del pasado Mundial de Catar 2022.

“Hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel”, sostuvo el rosarino, que también incluyó entre los favoritos a España y Brasil.

Sobre la selección brasileña, Messi recordó que “siempre es candidata” pese a no atravesar su mejor etapa reciente, gracias al talento que mantiene en su plantilla. Además, mencionó a Alemania, Inglaterra y Portugal como otras potencias con posibilidades de pelear el torneo.

A sus casi 39 años, Messi todavía no confirma oficialmente si disputará la Copa del Mundo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. Sin embargo, dejó claro que mantiene intacta su pasión competitiva.

“Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, afirmó el campeón del mundo, quien tiene contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028.

Fiel a su carácter competitivo, también confesó entre risas que ni siquiera deja ganar a sus hijos cuando juegan videojuegos.

“Muchas veces es feo porque no sé perder, también es lo que me llevó a ser quien soy”, concluyó Messi.