sábado 9  de  mayo 2026
Fórmula 1

Red Bull respalda a Verstappen en medio de rumores de salida: “Está en el corazón del proyecto”

Laurent Mekies aseguró que Max Verstappen sigue comprometido con Red Bull pese a la frustración por el complicado inicio de temporada 2026 en la Fórmula 1.

El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025.&nbsp;

El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025. 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El director de Red Bull Racing, Laurent Mekies, aseguró este sábado que Max Verstappen continúa siendo una pieza fundamental del proyecto deportivo del equipo austríaco, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible salida del tetracampeón mundial de Fórmula 1.

“Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas y participa en las decisiones estratégicas para el futuro”, afirmó Mekies durante el “Gran Premio de Francia Histórico” celebrado en el circuito Paul Ricard, en Le Castellet.

Lee además
El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo de 2026.
MOTORES

Antonelli se queda con la "pole" en un GP de Miami con horario adelantado
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de quedarse con la pole position del Gran Premio de China, el 14 de marzo de 2026.
MOTORES

¡Alerta, Miami! Antonelli defiende su histórico liderato en el regreso de la Fórmula 1

Las declaraciones llegan en un momento de tensión para Verstappen, quien atraviesa un complicado inicio de temporada 2026 tras perder el campeonato mundial el año pasado. El neerlandés también ha mostrado públicamente su descontento con el nuevo reglamento técnico de motores híbridos, que combina un 50% de energía eléctrica y un 50% térmica.

La frustración del piloto incluso alimentó rumores sobre un posible alejamiento de la Fórmula 1 si la categoría mantiene la actual normativa técnica. Sin embargo, Mekies restó importancia a esas versiones y aseguró que forman parte del “ruido habitual” que rodea al campeonato.

AFP__20260313__A33F63X__v1__MidRes__AutoPrixF1ChnPractice
El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

“Está tan frustrado como nosotros por la falta de rendimiento del coche y por la complejidad inicial de las reglas de 2026”, reconoció el director de Red Bull.

Pese a las dificultades, el equipo encontró algunas mejoras en el último Gran Premio de Miami, donde Verstappen logró finalizar en la quinta posición tras ajustes en la gestión de la energía eléctrica del monoplaza.

Mekies recordó además que recientemente celebraron los diez años de Verstappen dentro de la estructura de Red Bull y dejó claro que la prioridad del equipo es volver a entregarle un coche competitivo.

“Siempre que logremos darle un coche rápido, veremos a Max sonriendo”, concluyó.

El futuro de Verstappen sigue siendo uno de los grandes temas del paddock de la Fórmula 1, especialmente en una temporada marcada por profundos cambios técnicos y por el dominio creciente de nuevas escuderías en la parrilla.

Temas
Te puede interesar

Fallece Bobby Cox, legendario mánager de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama, a los 84 años

Balart y Pérez buscan alzar la bandera cubana en BKFC Miami

El suspenso aumenta en el campeonato mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general interino Todd Blanche.
Desnaturalización

Departamento de Justicia inicia proceso para revocar la ciudadanía a 12 personas por graves delitos

Ron DeSantis, gobernador de Florida tras la firma este viernes en Miami de la nueva ley HB 905, en el Museo de la Brigada 2506.
PRESIÓN POLÍTICA

DeSantis firma en Miami ley que endurece restricciones contra Cuba y otros regímenes señalados por Florida

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla a periodistas en la Casa Blanca.
ANáLISIS

¿Cumpliría el régimen de Irán un acuerdo con EEUU?

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.  
CELEBRIDADES

Aseguran que Justin Baldoni está enfocado en un nuevo comienzo

El fallecido presidente de Haití, Jovenel Moise, y su esposa, Martine Moise, en 2021.
JUSTICIA

Condenan en Miami a cuatro involucrados en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse

Te puede interesar

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Por María Inés Lombardi
Edificio del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
Más sanciones

Rubio afirma que los ingresos de Gaesa no benefician a los cubanos: "Vamos a tomar más medidas"

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida. 
MÚSICA

Estos son los artistas que cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla a periodistas en la Casa Blanca.
ANáLISIS

¿Cumpliría el régimen de Irán un acuerdo con EEUU?

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump asegura que sigue valorando retirar tropas estadounidenses de las bases en Italia