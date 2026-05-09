Red Bull respalda a Verstappen en medio de rumores de salida: “Está en el corazón del proyecto”

El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025.

El director de Red Bull Racing, Laurent Mekies, aseguró este sábado que Max Verstappen continúa siendo una pieza fundamental del proyecto deportivo del equipo austríaco, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible salida del tetracampeón mundial de Fórmula 1.

“Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas y participa en las decisiones estratégicas para el futuro”, afirmó Mekies durante el “Gran Premio de Francia Histórico” celebrado en el circuito Paul Ricard, en Le Castellet.

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Las declaraciones llegan en un momento de tensión para Verstappen, quien atraviesa un complicado inicio de temporada 2026 tras perder el campeonato mundial el año pasado. El neerlandés también ha mostrado públicamente su descontento con el nuevo reglamento técnico de motores híbridos, que combina un 50% de energía eléctrica y un 50% térmica.

La frustración del piloto incluso alimentó rumores sobre un posible alejamiento de la Fórmula 1 si la categoría mantiene la actual normativa técnica. Sin embargo, Mekies restó importancia a esas versiones y aseguró que forman parte del “ruido habitual” que rodea al campeonato.

AFP__20260313__A33F63X__v1__MidRes__AutoPrixF1ChnPractice El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026. HECTOR RETAMAL / AFP

“Está tan frustrado como nosotros por la falta de rendimiento del coche y por la complejidad inicial de las reglas de 2026”, reconoció el director de Red Bull.

Pese a las dificultades, el equipo encontró algunas mejoras en el último Gran Premio de Miami, donde Verstappen logró finalizar en la quinta posición tras ajustes en la gestión de la energía eléctrica del monoplaza.

Mekies recordó además que recientemente celebraron los diez años de Verstappen dentro de la estructura de Red Bull y dejó claro que la prioridad del equipo es volver a entregarle un coche competitivo.

“Siempre que logremos darle un coche rápido, veremos a Max sonriendo”, concluyó.

El futuro de Verstappen sigue siendo uno de los grandes temas del paddock de la Fórmula 1, especialmente en una temporada marcada por profundos cambios técnicos y por el dominio creciente de nuevas escuderías en la parrilla.