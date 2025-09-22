lunes 22  de  septiembre 2025
Balón de Oro 2025: todos los ganadores de la gala en París

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron los grandes protagonistas del Balón de Oro 2025. Conoce todos los ganadores de la gala en París

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, y la centrocampista española del Barcelona y ganadora del Balón de Oro 2024, Aitana Bonmati, posan después de recibir los premios Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 de France Football en el Teatro du Châtelet en París el 22 de septiembre de 2025.&nbsp;

Franck FIFE / AFP 

Franck FIFE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebró este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, y dejó nombres históricos entre los premiados. Desde Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, hasta jóvenes talentos como Lamine Yamal y Vicky López, la gala coronó a los mejores del mundo en distintas categorías del fútbol masculino y femenino.

Una combinación de dos imágenes tomadas el 22 de septiembre de 2025 muestra a los principales favoritos para ganar el Balón de Oro 2025 (de izquierda a derecha): el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé y el delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal  
¿Podrá el joven Lamine Yamal ganar el Balón de Oro ante el favorito Dembélé?
Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán 
El Deportivo:Verstappen recupera terreno;Kershaw se despide de su hogar y el Barcelona sigue de cerca al Madrid

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

El francés Ousmane Dembélé (PSG) fue elegido mejor jugador del mundo, tras liderar a su equipo a un triplete histórico con 32 goles y 13 asistencias en la temporada 2024-25. Su papel en la Champions League resultó decisivo para que el Paris Saint-Germain lograra el primer título europeo de su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970234438802973164?t=LZ_sLucMLj_KvY-gg6AeIQ&s=19&partner=&hide_thread=false

2º lugar: Lamine Yamal (Barcelona)

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

"Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023", declaró Ousmane Dembélé.

"Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró", añadió el exjugador del FC Barcelona. "El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones"

Aitana Bonmatí hace historia con su tercer Balón de Oro

La española Aitana Bonmatí conquistó su tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, un logro que solo Lionel Messi y Michel Platini habían conseguido en la historia. La jugadora del Barcelona superó en la votación a Mariona Caldentey (Arsenal).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UWCL/status/1970226132147446117?t=CGG-tq4mZL06Yz4jkEVvVQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Trofeo Yashin 2025: Donnarumma y Hampton

Gianluigi Donnarumma fue premiado como mejor portero masculino, tras su brillante temporada con el PSG antes de fichar por el Manchester City.

Hannah Hampton (Chelsea) recibió el galardón femenino tras su actuación decisiva en la final de la Eurocopa 2025, donde detuvo dos penales a España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1970219062824444087?t=HNzLlumVayc3QO4P9yO5Jg&s=19&partner=&hide_thread=false

Trofeo Johan Cruyff (Mejor Entrenador)

Luis Enrique: artífice del triplete histórico del PSG.

Sarina Wiegman: llevó a Inglaterra a ganar la Euro 2025 femenina.

Lamine Yamal (9)
El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.

Trofeo Kopa 2025 (Mejor Jugador Sub-21)

Lamine Yamal (Barcelona) repitió como ganador en la categoría masculina, convirtiéndose en el primer jugador en retener el premio.

Vicky López (Barcelona) se llevó el trofeo femenino, completando el doblete para el club catalán.

Trofeo Gerd Müller (Máximo Goleador)

Viktor Gyökeres: 54 goles con el Sporting CP.

Ewa Pajor: 43 goles con el FC Barcelona.

Clubes del Año 2025

Masculino: Paris Saint-Germain

Femenino: Arsenal

Premio Sócrates 2025

El reconocimiento humanitario fue para la Fundación Xana, creada en honor a la hija de Luis Enrique, que apoya a niños y jóvenes afectados por enfermedades graves.

Con esta gala, el Balón de Oro 2025 dejó huella en la historia del fútbol, con Dembélé y Bonmatí como grandes protagonistas, y el Barcelona y PSG reafirmando su poderío tanto en hombres como en mujeres.

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

