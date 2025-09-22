Balón de Oro 2025: todos los ganadores de la gala en París

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, y la centrocampista española del Barcelona y ganadora del Balón de Oro 2024, Aitana Bonmati, posan después de recibir los premios Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 de France Football en el Teatro du Châtelet en París el 22 de septiembre de 2025.

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebró este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, y dejó nombres históricos entre los premiados. Desde Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí , hasta jóvenes talentos como Lamine Yamal y Vicky López , la gala coronó a los mejores del mundo en distintas categorías del fútbol masculino y femenino.

Fórmula 1 El Deportivo:Verstappen recupera terreno;Kershaw se despide de su hogar y el Barcelona sigue de cerca al Madrid

Fútbol ¿Podrá el joven Lamine Yamal ganar el Balón de Oro ante el favorito Dembélé?

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

El francés Ousmane Dembélé (PSG) fue elegido mejor jugador del mundo, tras liderar a su equipo a un triplete histórico con 32 goles y 13 asistencias en la temporada 2024-25. Su papel en la Champions League resultó decisivo para que el Paris Saint-Germain lograra el primer título europeo de su historia.

2º lugar: Lamine Yamal (Barcelona)

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

"Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023", declaró Ousmane Dembélé.

"Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró", añadió el exjugador del FC Barcelona. "El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones"

Aitana Bonmatí hace historia con su tercer Balón de Oro

La española Aitana Bonmatí conquistó su tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, un logro que solo Lionel Messi y Michel Platini habían conseguido en la historia. La jugadora del Barcelona superó en la votación a Mariona Caldentey (Arsenal).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UWCL/status/1970226132147446117?t=CGG-tq4mZL06Yz4jkEVvVQ&s=19&partner=&hide_thread=false THREE. IN. A. ROW.



A historic moment as Aitana Bonmatí is crowned the 2025 Ballon d'Or winner #UWCL || #WEURO2025 || #ballondor pic.twitter.com/PYBcE2HTe2 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) September 22, 2025

Trofeo Yashin 2025: Donnarumma y Hampton

Gianluigi Donnarumma fue premiado como mejor portero masculino, tras su brillante temporada con el PSG antes de fichar por el Manchester City.

Hannah Hampton (Chelsea) recibió el galardón femenino tras su actuación decisiva en la final de la Eurocopa 2025, donde detuvo dos penales a España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1970219062824444087?t=HNzLlumVayc3QO4P9yO5Jg&s=19&partner=&hide_thread=false OFFICIAL: Paris Saint-Germain win Best Team of 2025 at Ballon d’Or! pic.twitter.com/wFgTyqEnSe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2025

Trofeo Johan Cruyff (Mejor Entrenador)

Luis Enrique: artífice del triplete histórico del PSG.

Sarina Wiegman: llevó a Inglaterra a ganar la Euro 2025 femenina.

Lamine Yamal (9) El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025. JAIME REINA / AFP

Trofeo Kopa 2025 (Mejor Jugador Sub-21)

Lamine Yamal (Barcelona) repitió como ganador en la categoría masculina, convirtiéndose en el primer jugador en retener el premio.

Vicky López (Barcelona) se llevó el trofeo femenino, completando el doblete para el club catalán.

Trofeo Gerd Müller (Máximo Goleador)

Viktor Gyökeres: 54 goles con el Sporting CP.

Ewa Pajor: 43 goles con el FC Barcelona.

Clubes del Año 2025

Masculino: Paris Saint-Germain

Femenino: Arsenal

Premio Sócrates 2025

El reconocimiento humanitario fue para la Fundación Xana, creada en honor a la hija de Luis Enrique, que apoya a niños y jóvenes afectados por enfermedades graves.

Con esta gala, el Balón de Oro 2025 dejó huella en la historia del fútbol, con Dembélé y Bonmatí como grandes protagonistas, y el Barcelona y PSG reafirmando su poderío tanto en hombres como en mujeres.