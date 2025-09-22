Balón de Oro 2025: todos los ganadores de la gala en París

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebró este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, y dejó nombres históricos entre los premiados. Desde Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, hasta jóvenes talentos como Lamine Yamal y Vicky López, la gala coronó a los mejores del mundo en distintas categorías del fútbol masculino y femenino.
Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025
El francés Ousmane Dembélé (PSG) fue elegido mejor jugador del mundo, tras liderar a su equipo a un triplete histórico con 32 goles y 13 asistencias en la temporada 2024-25. Su papel en la Champions League resultó decisivo para que el Paris Saint-Germain lograra el primer título europeo de su historia.
2º lugar: Lamine Yamal (Barcelona)
Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.
"Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023", declaró Ousmane Dembélé.
"Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró", añadió el exjugador del FC Barcelona. "El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones"
Aitana Bonmatí hace historia con su tercer Balón de Oro
La española Aitana Bonmatí conquistó su tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, un logro que solo Lionel Messi y Michel Platini habían conseguido en la historia. La jugadora del Barcelona superó en la votación a Mariona Caldentey (Arsenal).
Trofeo Yashin 2025: Donnarumma y Hampton
Gianluigi Donnarumma fue premiado como mejor portero masculino, tras su brillante temporada con el PSG antes de fichar por el Manchester City.
Hannah Hampton (Chelsea) recibió el galardón femenino tras su actuación decisiva en la final de la Eurocopa 2025, donde detuvo dos penales a España.
Trofeo Johan Cruyff (Mejor Entrenador)
Luis Enrique: artífice del triplete histórico del PSG.
Sarina Wiegman: llevó a Inglaterra a ganar la Euro 2025 femenina.
Lamine Yamal (9)
El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.
Trofeo Kopa 2025 (Mejor Jugador Sub-21)
Lamine Yamal (Barcelona) repitió como ganador en la categoría masculina, convirtiéndose en el primer jugador en retener el premio.
Vicky López (Barcelona) se llevó el trofeo femenino, completando el doblete para el club catalán.
Trofeo Gerd Müller (Máximo Goleador)
Viktor Gyökeres: 54 goles con el Sporting CP.
Ewa Pajor: 43 goles con el FC Barcelona.
Clubes del Año 2025
Masculino: Paris Saint-Germain
Femenino: Arsenal
Premio Sócrates 2025
El reconocimiento humanitario fue para la Fundación Xana, creada en honor a la hija de Luis Enrique, que apoya a niños y jóvenes afectados por enfermedades graves.
Con esta gala, el Balón de Oro 2025 dejó huella en la historia del fútbol, con Dembélé y Bonmatí como grandes protagonistas, y el Barcelona y PSG reafirmando su poderío tanto en hombres como en mujeres.