El Deportivo:Verstappen recupera terreno;Kershaw se despide de su hogar y el Barcelona sigue de cerca al Madrid

Max Verstappen brilla en Bakú, Kershaw se despide del Dodger Stadium, el Barça gana al Getafe y McGregor confirma pelea ante Chandler. Lo mejor del fin de semana deportivo

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán&nbsp;

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El deporte mundial dejó un fin de semana cargado de emociones y momentos históricos. Desde el dominio de Max Verstappen en Bakú, pasando por la emotiva despedida de Clayton Kershaw en el Dodger Stadium, hasta el triunfo del Barcelona en LaLiga y el regreso confirmado de Conor McGregor a la UFC, los aficionados vivieron jornadas intensas que marcaron la actualidad en diferentes disciplinas.

Verstappen arrasa en Bakú y logra su segunda victoria consecutiva

Max Verstappen confirmó su gran estado de forma en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 con una actuación impecable que le permitió llevarse la victoria en las calles de Bakú.

El piloto neerlandés de Red Bull no solo dominó de principio a fin, sino que además firmó un Grand Chelem (pole, vuelta rápida y victoria liderando todas las vueltas), demostrando un ritmo inalcanzable para sus rivales.

Se trata de su segunda victoria consecutiva, tras la conseguida en la cita anterior, con lo que empieza a recuperar terreno en el campeonato luego de un inicio de curso irregular.

Clayton Kershaw se despide del Dodger Stadium con una ovació

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles saluda a la afición al ser retirado del juego durante la quinta entrada contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium el 19 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles saluda a la afición al ser retirado del juego durante la quinta entrada contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium el 19 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

El legendario lanzador Clayton Kershaw vivió una noche inolvidable en su último juego de temporada regular en el Dodger Stadium. El zurdo de 37 años, que anunció su retiro al final de la campaña, salió ovacionado por más de 53 mil aficionados que corearon su nombre.

“Ganamos, aseguramos playoffs y pude estar en ese montículo una última vez. No puedo estar más agradecido”, dijo entre aplausos.

Kershaw fue abrazado por sus compañeros, incluido Shohei Ohtani, y se despidió con un gesto de abrazo hacia la afición, mientras su esposa Ellen y sus hijos lo miraban emocionados.

El delantero español del Barcelona #07 Ferran Torres (C) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona el 21 de septiembre de 2025.

El delantero español del Barcelona #07 Ferran Torres (C) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona el 21 de septiembre de 2025.

Barcelona sigue de cerca al Real Madrid con triunfo ante el Getafe

El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la 5ª jornada.

Ferran Torres sobresalió con un doblete en la primera mitad, en la que rozó el hat-trick si no llega a ser por el travesaño.

Con este triunfo, el Barça suma 13 puntos y se coloca a dos del Real Madrid antes de la sexta jornada, que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana.

Conor McGregor (4).jpg
El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.

Conor McGregor confirma pelea contra Michael Chandler en histórico evento UFC en la Casa Blanca

El excampeón de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor, aseguró este viernes en Fox & Friends que estará presente en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca, previsto de manera tentativa para junio de 2026.

“I’m on it. I am. This is me”, dijo McGregor al confirmar su regreso al octágono. Al ser consultado por su rival, no dudó: “Michael Chandler”.

El irlandés explicó que la rivalidad nació en el reality The Ultimate Fighter, donde ambos compartieron protagonismo y protagonizaron un intenso ida y vuelta.

Estas fueron algunas de las noticias deportivas más importantes del fin de semana, que dejan en claro que la emoción no se detiene ni en los circuitos, ni en los estadios, ni en el octágono.

