Christian Horner recibe millonaria compensación tras su despido de Red Bull en la Fórmula 1

La escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing ha puesto fin a su histórica relación con Christian Horner, quien fuera director y CEO del equipo durante veinte años.
El británico, de 51 años, recibió una indemnización millonaria tras ser despedido fulminantemente después del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado a inicios de julio.
El puesto de Horner fue asumido por Laurent Mekies, procedente del RB Formula One Team, filial de la escudería.
Lejos de dar por cerrada su etapa en la máxima categoría del automovilismo, Horner estaría evaluando la compra de la escudería Alpine F1, filial de Renault. Para ello contaría con el apoyo de Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, y con la buena relación de este con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.
Durante su mandato, Horner consolidó a Red Bull como una de las potencias de la Fórmula 1, acumulando:
6 Campeonatos Mundiales de Constructores
8 Campeonatos Mundiales de Pilotos
124 victorias en Grandes Premios
107 poles
287 podios
Aun así, sus crecientes diferencias con Max Verstappen, parte de su entorno y sectores de la compañía austríaca fueron determinantes para su salida.
Mientras tanto, la escudería en la que compiten Max Verstappen y Yuki Tsunoda se convirtió en pionera al firmar un acuerdo con la firma de inversión Carlyle, una de las mayores gestoras de private equity y activos alternativos a nivel mundial.