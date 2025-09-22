Christian Horner recibe millonaria compensación tras su despido de Red Bull en la Fórmula 1

El director del equipo británico Red Bull Racing, Christian Horner, es visto antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 9 de julio de 2023.

La escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing ha puesto fin a su histórica relación con Christian Horner, quien fuera director y CEO del equipo durante veinte años.

El británico, de 51 años, recibió una indemnización millonaria tras ser despedido fulminantemente después del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado a inicios de julio.

Fórmula 1 Verstappen se impone en Azerbaiyán y se lleva la Pole position

El puesto de Horner fue asumido por Laurent Mekies, procedente del RB Formula One Team, filial de la escudería.

Futuro incierto: Horner podría volver a la F1

Lejos de dar por cerrada su etapa en la máxima categoría del automovilismo, Horner estaría evaluando la compra de la escudería Alpine F1, filial de Renault. Para ello contaría con el apoyo de Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, y con la buena relación de este con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

Un legado histórico en Red Bull Racing

Durante su mandato, Horner consolidó a Red Bull como una de las potencias de la Fórmula 1, acumulando:

6 Campeonatos Mundiales de Constructores

8 Campeonatos Mundiales de Pilotos

124 victorias en Grandes Premios

107 poles

287 podios

Aun así, sus crecientes diferencias con Max Verstappen, parte de su entorno y sectores de la compañía austríaca fueron determinantes para su salida.

Red Bull apuesta por nuevas alianzas

Mientras tanto, la escudería en la que compiten Max Verstappen y Yuki Tsunoda se convirtió en pionera al firmar un acuerdo con la firma de inversión Carlyle, una de las mayores gestoras de private equity y activos alternativos a nivel mundial.