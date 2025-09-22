lunes 22  de  septiembre 2025
Fútbol Americano

Miami Dolphins en crisis: Mike McDaniel bajo presión tras inicio 0-3 en la temporada NFL 2025

Los Miami Dolphins inician 0-3 en la NFL 2025 y Mike McDaniel queda bajo presión. Stephen Ross lo respalda, pero el vestuario y Tua Tagovailoa generan dudas.

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en el Ford Field el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.&nbsp;

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en el Ford Field el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan. 

Gregory Shamus/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El arranque de la temporada 2025 ha encendido todas las alarmas en los Miami Dolphins, que suman tres derrotas consecutivas y han igualado un inicio negativo que no se veía desde 2019.

La situación ha puesto en entredicho la continuidad del entrenador en jefe Mike McDaniel, pese al respaldo público del dueño Stephen Ross.

Un arranque preocupante para los Dolphins

Los Dolphins (0-3) comenzaron con derrota ante los Indianapolis Colts, cayeron después frente a New England Patriots y finalmente tropezaron contra los Buffalo Bills, en un partido que se decidió por una intercepción tardía de Tua Tagovailoa.

Es la primera vez desde la era de Brian Flores (2019, récord 5-11) que Miami abre con semejante registro, un dato que alimenta la presión tanto en el vestuario como entre los aficionados.

Bills y Dolphins
El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.

El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.

Mike McDaniel, entre el respaldo y las dudas

McDaniel llegó en 2022 con aire renovado y consiguió llevar al equipo a playoffs en dos temporadas seguidas. Sin embargo, tras un 8-9 en 2024 y ahora un 0-3 en 2025, las estadísticas se han convertido en el principal argumento de quienes piden un cambio en la dirección técnica.

Récord de McDaniel en Miami Dolphins:

Temporada Récord Clasificación

2022 9-3 Eliminados en ronda de comodines

2023 11-6 Eliminados en ronda de comodines

2024 8-9 Fuera de playoffs

2025* 0-3 En curso

Tensión en el vestuario: Tyreek Hill y Tua Tagovailoa en el centro

El ambiente en el camerino se ha vuelto tenso. Tyreek Hill, quien ya había pedido salir en 2024, se ha mostrado inconforme en este inicio de temporada.

Por otro lado, McDaniel estaría frustrado con los errores de Tua Tagovailoa, especialmente por la intercepción que selló la derrota contra Buffalo.

El entrenador fue claro tras el partido:

"El mariscal de campo tiene que ser responsable de sus decisiones. Todos necesitamos mejorar".

El respaldo condicionado de Stephen Ross

De acuerdo con Ian Rapoport (NFL Network), Stephen Ross no planea despedir de inmediato a McDaniel, pero advirtió que la situación podría cambiar si el vestuario pierde confianza en el coach o si cae la asistencia al Hard Rock Stadium.

"No hay ningún cambio de entrenador "inminente", agregó Rapoport, ya que a Ross le gusta McDaniel, cree en el entrenador y le dio una extensión de contrato hace poco menos de 13 meses; al entrenador le quedan dos años de contrato y aún debe pagar 18 millones de dólares después de esta temporada.

Sin embargo, el estatus de McDaniel podría cambiar si las cosas cambian en el vestuario.

"Vigilen el vestuario", dijo Rapoport. "Si de repente los jugadores dejan de jugar para él, si se llega a un punto en el que se observa en el campo que estos jugadores no creen en su entrenador, quizás eso podría impulsar algún cambio".

Por ahora, las gradas siguen llenas, aunque se reportan reuniones internas entre jugadores para intentar levantar la moral.

Lo que viene: calendario de los Dolphins

La presión seguirá creciendo en Miami si no llegan los resultados. Sus próximos partidos serán decisivos:

Semana 4: Miami Dolphins vs New York Jets – Monday Night Football en el Hard Rock Stadium.

Posteriormente enfrentarán a los Carolina Panthers, en un duelo donde no hay margen de error.

¿Última oportunidad para Mike McDaniel?

Cada partido a partir de ahora será un examen no solo para el futuro inmediato de los Dolphins en la NFL 2025, sino también para la continuidad de Mike McDaniel como entrenador en jefe.

mcdanielsfrio.jpg
El entrenador de los Dolphins de Miami Mike McDaniel

El entrenador de los Dolphins de Miami Mike McDaniel

Si bien Ross mantiene su respaldo, la paciencia tiene límites. En la NFL, la línea entre la confianza y la destitución es tan delgada como una yarda en cuarta oportunidad.

