Barcelona afronta una posible baja sensible rumbo al primer "Clásico" de la temporada

El delantero español del Barcelona, Daniel Olmo (C), reacciona después de caer al suelo durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín en Sevilla, el 7 de diciembre de 2024.

BARCELONA.- El centrocampista del Barcelona , Dani Olmo , es duda para el próximo Clásico de LaLiga contra el Real Madrid el próximo 26 de octubre tras serle diagnosticada una lesión en el gemelo de la pierna izquierda, informó el club azulgrana este lunes.

"Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva", informó la entidad en un comunicado, sin especificar el tiempo de recuperación.

FÚTBOL UEFA aprueba, "a su pesar", la realización del partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami

Fútbol Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

Los medios españoles informaron de que Olmo podría estar de baja unas dos semanas, lo que deja en incógnita su participación ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 26 de octubre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Olmo (@daniolmo)

Olmo abandonó el viernes la concentración de la selección española debido a la lesión.

Y, este lunes, la federación española anunció que el delantero del Barça, Ferran Torres, hacía lo mismo por molestias musculares, tras disputar todo el partido en la victoria de la Roja ante Georgia (2-0) el sábado en Elche.

El atacante valenciano fue "diagnosticado con una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada", indicó la federación española, por lo que se perderá el partido clasificatorio para el Mundial 2026 contra Bulgaria el martes.

De la Fuente, cerca de hacer historia

La España de Luis de la Fuente se citará el martes con la historia en el choque clasificatorio para el Mundial 2026 frente a Bulgaria en Valladolid, al estar a sólo un partido de alcanzar la mejor racha de imbatibilidad en partidos oficiales de La Roja, entre 2010 y 2013.

En el estadio José Zorrilla, el combinado español se enfrentará a la selección búlgara, a la que ya se impuso 3-0 en Sofía en la ventana de septiembre, para intentar dar un paso más hacia el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Roja buscará su quinto triunfo en Pucela, donde ha ganado los cuatro partidos oficiales que ha jugado en su historia, pese a presentar bajas sensibles como las de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y, desde este lunes, Ferran Torres.

En el caso de lograr victoria o empate, la selección española encadenaría 29 encuentros sin perder (23 triunfos y 5 empates), los mismos duelos oficiales que consiguió encadenar con Vicente Del Bosque, que le sirvieron para conquistar el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Eurocopa de 2012, que se disputó en Polonia y Ucrania.

FUENTE: AFP