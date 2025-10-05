domingo 5  de  octubre 2025
Fútbol

Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

El Sevilla humilla 4-1 al Barcelona en el Sánchez-Pizjuán con una actuación estelar de Alexis Sánchez, mientras Lewandowski falla un penalti y los culés pierden el liderato de LaLiga ante el Real Madrid

El delantero chileno #10 del Sevilla, Alexis Sánchez, celebra el primer gol del partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 5 de octubre de 2025.

CRISTINA QUICLER / AFP

CRISTINA QUICLER / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Sevilla firmó una de las grandes sorpresas de la temporada al golear 4-1 al Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido dominado de principio a fin por el conjunto andaluz. El veterano Alexis Sánchez, que volvió a marcar ante su exequipo, fue uno de los protagonistas de una jornada que deja muy tocado al campeón español.

El equipo dirigido por Matías Almeyda impuso su ritmo desde el arranque, mostrando una intensidad que el Barça nunca consiguió igualar. El primer golpe llegó tras un penalti innecesario de Ronald Araujo sobre Isaac Romero, que el propio Alexis transformó engañando a Szczsny. Era el minuto 14 y el estadio ya comenzaba a rugir.

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.
Fútbol

Entrenador del Barcelona le da un "Baño de realidad " a Lamine Yamal
El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Barcelona remonta ante la Real Sociedad y se pone líder en el regreso de Yamal

El árbitro, muy exigente en la primera parte, mostró cuatro tarjetas amarillas antes del descanso, tres de ellas a jugadores azulgranas, reflejo de la impotencia visitante.

Lewandowski falla y el Barcelona se desmorona

El Barcelona tuvo su gran oportunidad de volver al partido con un penalti a favor que Robert Lewandowski desperdició, enviando el balón fuera ante la mirada incrédula de sus compañeros. El fallo fue un punto de inflexión: el equipo de Hansi Flick bajó los brazos y el Sevilla lo aprovechó con una ráfaga ofensiva que terminó de sentenciar el encuentro.

Los locales marcaron el tercero y el cuarto tanto ante una defensa desbordada, sellando una noche histórica en Nervión y silenciando por completo al conjunto culé.

Alexis Sánchez y el impulso de un Sevilla imparable

A sus 36 años, Alexis Sánchez demostró que sigue teniendo olfato goleador y espíritu competitivo. Su tanto ante su exequipo fue simbólico y celebró con rabia contenida, consciente de lo que significaba para el Sevilla y para su propia carrera.

Con esta victoria, el Sevilla asciende provisionalmente al cuarto puesto de la clasificación y mantiene su pleno de triunfos en casa, mientras que el Barcelona cae por primera vez esta temporada y cede el liderato al Real Madrid, ahora con dos puntos de ventaja.

Un duro golpe para el campeón

El Barça no solo perdió el liderato, sino también confianza. Flick deberá recomponer un equipo que afrontó el duelo con bajas sensibles —como las de Joan García, Gavi y Raphinha— pero que mostró falta de carácter y reacción.

La contundente derrota en Sevilla supone un aviso serio para los culés, que no pueden permitirse más tropiezos si quieren revalidar el título.

