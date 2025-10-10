viernes 10  de  octubre 2025
Fútbol

Entrenador de España dice no tener ningún problema con el Barcelona

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, volvió a negar este viernes que existe algún conflicto con el Barcelona a raíz de las acusaciones del técnico culé, Hansi Flick, de no cuidar a los jugadores tras la lesión de Lamine Yamal.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, da indicaciones durante un partido ante Suiza, el 18 de noviembre de 2024.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, da indicaciones durante un partido ante Suiza, el 18 de noviembre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

"Para nada. No hay conflicto ni con Flick ni con el Barça, no hay ningún problema", declaró De la Fuente en rueda de prensa previa al tercer partido clasificatorio para el Mundial de 2026 ante Georgia.

En la polémica por Lamine Yamal "me siento totalmente apoyado (por la federación), tengo contrato hasta 2028. Quiero seguir hasta 2030, me siento muy arropado", añadió el técnico riojano para zanjar la polémica surgida por la lesión del extremo de Barcelona en el parón de septiembre.

"Nos estamos jugando la clasificación para un Mundial, hay que ganar estos partidos. Georgia es un rival con muy buenos jugadores, tenemos que dar la mejor versión para poder ganar", afirmó para poner el foco en el partido del sábado.

Preguntado por la lesión de Dani Olmo durante el entrenamiento matinal, De la Fuente señaló que el jugador "vino con cansancio" y con alguna molestia.

"Hoy (viernes) ha entrenado 15 minutos y no se encontró cómodo. Han ido a hacerle unas pruebas, el resto están todos en perfectas condiciones", precisó.

"Me disgusta porque le tengo mucho cariño y me duele. Que sea de un club u otro son circunstancias desagradables. Ojalá no cayera ninguna", precisó.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, De la Fuente indicó que lleva el cargo de seleccionador con "mucha naturalidad".

"Una de las palabras clave es el equilibrio. A mí me ayuda mucho. No hay que pensar que eres el mejor cuando ganas y el peor cuando pierdes. A ellos les pido que den lo mejor. Para mí no existe el fracaso, porque si lo das todo es imposible pedir más", apuntó.

"La crítica existe y la vivo con naturalidad, aunque un poco al margen para que no me haga daño y soy muy feliz. Tomo decisiones con libertad y cuando me equivoco, me equivoco yo, no me dejo influir", concluyó.

