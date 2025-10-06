lunes 6  de  octubre 2025
UEFA aprueba, "a su pesar", la realización del partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami

El encuentro entre ambos clubes del fútbol español se realizará en Miami el 20 de diciembre. La UEFA también aprobó el AC Milan-Como en Perth, Australia

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.

JUNG YEON-JE / AFP

JUNG YEON-JE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- La UEFA aprobó este lunes, "a su pesar" y "de manera excepcional", la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar dos partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la entidad europea reitera, no obstante, "su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.
Expertos independientes de la ONU instan a FIFA y UEFA a suspender a Israel
la uefa analiza suspension a israel: impacto en su clasificacion al mundial y en competiciones europeas
La UEFA analiza suspensión a Israel: impacto en su clasificación al Mundial y en competiciones europeas

Como solicitaron antes del comienzo de esta temporada las federaciones española e italiana de fútbol, el Villarreal-Barcelona podrá disputarse el 20 de diciembre en Miami, y el AC Milan-Como se trasladará a Perth a principios de febrero de 2026.

El visto bueno dado por la UEFA, máxima instancia europea del balompié, no es una sorpresa.

Su presidente, Aleksander Ceferin, admitió a principios de septiembre al diario Politico que tenía un margen de maniobra limitado desde que la FIFA inició en mayo pasado una revisión de sus reglas que prohíben disputar partidos de liga en el extranjero.

La instancia europea explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA -en proceso de revisión en la actualidad- no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.

Oposición a los encuentros

Impulsada desde hace alrededor de diez años por la liga española por razones comerciales, la posibilidad de trasladar partidos había suscitado una fuerte oposición de los representantes de aficionados a principios de septiembre.

El mismo Real Madrid, archirrival deportivo del Barcelona, se había pronunciado en contra de la reubicación de este partido.

La Serie A italiana, en tanto, justifica el pedido de traslado por la coincidencia del partido AC Milan-Como con la celebración de la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de invierno.

FUENTE: Con información de AFP

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

Imagen referencial.
Hombre muere tras ataque de perros en Liberty City, segundo caso fatal en Miami-Dade

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

