UEFA aprueba, "a su pesar", la realización del partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami

LAUSANA.- La UEFA aprobó este lunes, "a su pesar" y "de manera excepcional", la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar dos partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la entidad europea reitera, no obstante, "su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

Como solicitaron antes del comienzo de esta temporada las federaciones española e italiana de fútbol, el Villarreal-Barcelona podrá disputarse el 20 de diciembre en Miami, y el AC Milan-Como se trasladará a Perth a principios de febrero de 2026.

El visto bueno dado por la UEFA, máxima instancia europea del balompié, no es una sorpresa.

Su presidente, Aleksander Ceferin, admitió a principios de septiembre al diario Politico que tenía un margen de maniobra limitado desde que la FIFA inició en mayo pasado una revisión de sus reglas que prohíben disputar partidos de liga en el extranjero.

La instancia europea explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA -en proceso de revisión en la actualidad- no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.

Oposición a los encuentros

Impulsada desde hace alrededor de diez años por la liga española por razones comerciales, la posibilidad de trasladar partidos había suscitado una fuerte oposición de los representantes de aficionados a principios de septiembre.

El mismo Real Madrid, archirrival deportivo del Barcelona, se había pronunciado en contra de la reubicación de este partido.

La Serie A italiana, en tanto, justifica el pedido de traslado por la coincidencia del partido AC Milan-Como con la celebración de la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de invierno.

