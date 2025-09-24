miércoles 24  de  septiembre 2025
Fijan fecha para el primer "Clásico" de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona

LaLiga celebrará su primer duelo de la presente temporada entre el Real Madrid y el Barcelona el próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La espera por conocer cuándo se celebrará el primer "Clásico" de la presente temporada llegó a su fin este miércoles, cuando se dio a conocer que el Real Madrid recibirá al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española el próximo domingo 26 de octubre.

Después de que el Barcelona dominara por completo los enfrentamientos ante su archirrival en la contienda anterior, cuando los derrotaron dos veces en LaLiga (0-4 y 4-3), una en la final de la Copa del Rey (3-2 en tiempo extra) y también en la fase culminante de la Supercopa de España (2-5), el conjunto merengue intentará recuperar terreno en los duelos directos, ahora de la mano de su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

El defensor español del Real Madrid, Raúl Asencio, calienta antes de un partido, el 26 de abril de 2025.
En general, en los últimos cinco cotejos ante la tropa blanca, los azulgranas anotaron 18 goles y apenas recibieron ocho.

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, llegará al Bernabéu sin conocer la derrota en el histórico recinto: cinco triunfos en igual cantidad de oportunidades.

De su lado, Alonso afrontará su primer gran reto del vigente certamen. Después de todo, esa cadena de resultados adversos del Real Madrid ante su gran rival tuvo mucho que ver con que el italiano Carlo Ancelotti no continuara al mando de la "Casa Blanca".

En la cima

Sin embargo, es justo decir que ambos equipos lucen en un gran momento en la actualidad. El Real Madrid, comandado por Kylian Mbappé, que ahora también cuenta con un sólido aliado en el argentino Franco Mastantuono, ha tenido un sólido inicio de campaña en la liga española.

Por su parte, de la mano de su joven sensación Lamine Yamal, que estuvo cerca de obtener su primer Balón de Oro hace algunos días, el Barcelona apuesta por repetir el domino que demostró en el torneo anterior.

Si bien el Madrid tendrá localía en el primer choque entre ambos, los muchachos de Flick siguen a la espera de volver a jugar un "Clásico" en el Camp Nou, estadio que se mantiene en remodelación y que todavía no tiene fecha definida para volver a albergar compromisos oficiales.

De cualquier forma, la mesa está servida para la primera jornada de lujo de la temporada en España y los fanáticos han comenzado la cuenta regresiva.

