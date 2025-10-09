Frenkie de Jong critica el Villarreal-Barcelona en Miami: “No me gusta y no estoy de acuerdo con esto”

Frankie de Jong, del FC Barcelona, y sus compañeros asisten a un entrenamiento en el Coliseo de Los Ángeles, California, el 25 de julio de 2023, un día antes de su partido del Soccer Champions Tour contra el Arsenal en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El anuncio de que el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de LaLiga se dispute el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami sigue generando debate.

Uno de los primeros futbolistas azulgranas en pronunciarse ha sido Frenkie de Jong, quien durante la rueda de prensa previa al Países Bajos-Malta, clasificatorio para el Mundial 2026, mostró su total desacuerdo con la decisión.

Fútbol ¿Se viola el reglamento al jugar en Miami un partido de LaLiga?

Fútbol Ya hay fecha para el duelo Barcelona vs Villarreal en Miami

"No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto”, afirmó De Jong, visiblemente incómodo. “No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutra jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores”.

El centrocampista neerlandés considera que esta medida perjudica deportivamente a los futbolistas, más allá del atractivo comercial que pueda tener el evento.

Un partido histórico y polémico

El Villarreal-Barça en Miami será el primer encuentro oficial de LaLiga disputado fuera de España, un paso histórico que la organización justifica como parte de su estrategia de expansión internacional.

Sin embargo, De Jong se mantiene firme:

“Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de Liga en Miami. Entiendo que otros clubes tampoco lo estén”.

koemanpaisesbajos.jpg Ronald Koeman regresa a la selección de Países Bajos para sustituir a Louis Van Gaal AP / Peter Dejong

Exentrenador del Barcelona respalda a De Jong

A su lado en la rueda de prensa, el seleccionador neerlandés Ronald Koeman, exentrenador del Barça, apoyó a su antiguo pupilo:

“No tiene ningún sentido”, afirmó tajante.

Koeman señaló que decisiones como esta desvirtúan el espíritu de la competición y aumentan la presión sobre los jugadores, ya de por sí exigidos por el calendario internacional.

La postura del Barça: apoyo total a LaLiga

Las palabras de De Jong contrastan con la posición institucional del FC Barcelona, totalmente alineado con LaLiga y el Villarreal.

El presidente Joan Laporta celebró la oportunidad de llevar el club a uno de sus mercados estratégicos más importantes.

“Estamos deseando reencontrarnos con nuestros aficionados en Estados Unidos. Este partido refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como Miami”, expresó Laporta en un comunicado oficial.

Marc-Andre Ter Stegen El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025. JOSEP LAGO / AFP

Ter Stegen y la AFE, también en contra

El debate no solo afecta a De Jong. En agosto, Marc-André Ter Stegen, como capitán del Barça, firmó un comunicado de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) calificando el encuentro de “falta de respeto” por la ausencia de diálogo con los jugadores.

La AFE exige que cualquier cambio de sede en partidos oficiales se consulte previamente con los futbolistas, al considerar que son los principales afectados por los viajes y las condiciones logísticas.

Un debate abierto entre negocio y deporte

El partido en Miami divide opiniones entre los protagonistas. Mientras LaLiga y los clubes buscan expandir su marca globalmente, los jugadores advierten del impacto deportivo y físico que supone trasladar un encuentro oficial fuera de España.

A medida que se acerca el 20 de diciembre, el Villarreal-Barça en Miami se perfila como uno de los eventos más polémicos y mediáticos de la temporada 2025/26.