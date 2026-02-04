Barcelona evita otra campanada del Albacete y sigue en carrera por la Copa del Rey

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de marzo de 2025.

MADRID.- El FC Barcelona logró este martes el boleto a semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 en el Carlos Belmonte al Albacete , que soñaba con dar la campanada como hizo contra el Celta y el Real Madrid .

Lamine Yamal (39') inauguró el marcador con un golpeo preciso al palo largo que el guardameta Raúl Lizoain no pudo alcanzar, una ventaja que el uruguayo Ronald Araújo (56') amplió con un testarazo impecable.

Fútbol Barcelona resuelve una de sus grandes dudas al renovar a una de sus joyas

El defensa Javi Moreno (87') recortó distancias, pero el Barça acabó saliendo airoso, pese a las continuas embestidas de los locales, que pusieron en aprietos al arquero Joan García.

Los pupilos de Hansi Flick habían llegado a cuartos sin pasar excesivos apuros después de superar por 2-0 al Deportivo Guadalajara, de tercera división y, por el mismo resultado al Racing de Santander, líder de la segunda división.

El preparador alemán dejó de inicio en el banquillo al francés Jules Koundé y a los canteranos Pau Cubarsí, Alejandro Balde y Fermín López, que habían salido en el once titular en los últimos choques, para así dosificar a sus jugadores para afrontar las competiciones en liza: LaLiga, donde el Barça es líder, y la Liga de Campeones, además de la Copa del Rey.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

"Al final del partido estuvo muy ajustado, pero merecimos la victoria", declaró Flick en rueda de prensa, al tiempo que subrayó que está orgulloso de cómo está luchando su equipo, que ha jugado tres partidos en menos de una semana.

También elogió la actuación de Araújo: "Marcó un gol muy importante para nosotros, tiene que ganar más confianza, creer más en él, es lo que necesita, lo está haciendo bien".

El conjunto manchego salió enérgico, pero el Barça supo aguantar y mantener la posesión para crear ocasiones de peligro.

Yamal, que ha marcado en cuatro partidos seguidos, anotó de primeras a pase de Frenkie de Jong.

Tras el descanso, Dani Olmo (47') casi sube el segundo tanto al marcador, pero su disparo acabó repelido por la defensa local.

Después, Rashford centró desde la izquierda al primer palo para que Araújo mandara el esférico a la red con un gran remate. Tras marcar, el defensa se marchó a abrazar a Flick para celebrar su tanto.

"Paso a paso"

El cuadro culé continuó con la posesión de la pelota y generando oportunidades de gol como las que desperdiciaron Robert Lewandowski (59') y Ferran (68').

Aun así, el Albacete no se amilanó y llegó a marcar un tanto que fue anulado por fuera de juego. Pero la recompensa vino con el gol del defensa Moreno, que marcó con un cabezazo en plancha.

En los últimos instantes, el VAR anuló un gol de Ferran (90') y Gerard Martín (92') sacó de cabeza el tanto del empate del Albacete.

"Muy feliz por estar en semifinales. Nos lo tomamos muy en serio, sabíamos que no iba a ser fácil. Los partidos de Copa hasta el final no están definidos", afirmó Araújo a TVE.

"Agradecer al club, míster, staff y compañeros. Vamos paso a paso. Cada vez me siento mejor", indicó el central charrúa.

FUENTE: AFP