miércoles 4  de  febrero 2026
FÚTBOL

Barcelona evita otra campanada del Albacete y sigue en carrera por la Copa del Rey

Con una victoria cerrada por marcador de 2-1 este martes, el Barcelona eliminó al Albacete, que antes había sorprendido al Celta y al Real Madrid en el torneo

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de marzo de 2025.

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El FC Barcelona logró este martes el boleto a semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 en el Carlos Belmonte al Albacete, que soñaba con dar la campanada como hizo contra el Celta y el Real Madrid.

Lamine Yamal (39') inauguró el marcador con un golpeo preciso al palo largo que el guardameta Raúl Lizoain no pudo alcanzar, una ventaja que el uruguayo Ronald Araújo (56') amplió con un testarazo impecable.

Lee además
El delantero español #10 del Barcelona, Lamine Yamal, marca el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 25 de enero de 2026.
Fútbol

Barcelona cumple para seguir líder de la tabla
El centrocampista español Daniel Olmo (R), celebra con su compañero, Fermín López, después de marcar un gol durante el partido de la Liga española entre el RCD Espanyol 
Fútbol

Barcelona resuelve una de sus grandes dudas al renovar a una de sus joyas

El defensa Javi Moreno (87') recortó distancias, pero el Barça acabó saliendo airoso, pese a las continuas embestidas de los locales, que pusieron en aprietos al arquero Joan García.

Los pupilos de Hansi Flick habían llegado a cuartos sin pasar excesivos apuros después de superar por 2-0 al Deportivo Guadalajara, de tercera división y, por el mismo resultado al Racing de Santander, líder de la segunda división.

El preparador alemán dejó de inicio en el banquillo al francés Jules Koundé y a los canteranos Pau Cubarsí, Alejandro Balde y Fermín López, que habían salido en el once titular en los últimos choques, para así dosificar a sus jugadores para afrontar las competiciones en liza: LaLiga, donde el Barça es líder, y la Liga de Campeones, además de la Copa del Rey.

Embed

"Al final del partido estuvo muy ajustado, pero merecimos la victoria", declaró Flick en rueda de prensa, al tiempo que subrayó que está orgulloso de cómo está luchando su equipo, que ha jugado tres partidos en menos de una semana.

También elogió la actuación de Araújo: "Marcó un gol muy importante para nosotros, tiene que ganar más confianza, creer más en él, es lo que necesita, lo está haciendo bien".

El conjunto manchego salió enérgico, pero el Barça supo aguantar y mantener la posesión para crear ocasiones de peligro.

Yamal, que ha marcado en cuatro partidos seguidos, anotó de primeras a pase de Frenkie de Jong.

Tras el descanso, Dani Olmo (47') casi sube el segundo tanto al marcador, pero su disparo acabó repelido por la defensa local.

Después, Rashford centró desde la izquierda al primer palo para que Araújo mandara el esférico a la red con un gran remate. Tras marcar, el defensa se marchó a abrazar a Flick para celebrar su tanto.

"Paso a paso"

El cuadro culé continuó con la posesión de la pelota y generando oportunidades de gol como las que desperdiciaron Robert Lewandowski (59') y Ferran (68').

Aun así, el Albacete no se amilanó y llegó a marcar un tanto que fue anulado por fuera de juego. Pero la recompensa vino con el gol del defensa Moreno, que marcó con un cabezazo en plancha.

En los últimos instantes, el VAR anuló un gol de Ferran (90') y Gerard Martín (92') sacó de cabeza el tanto del empate del Albacete.

"Muy feliz por estar en semifinales. Nos lo tomamos muy en serio, sabíamos que no iba a ser fácil. Los partidos de Copa hasta el final no están definidos", afirmó Araújo a TVE.

"Agradecer al club, míster, staff y compañeros. Vamos paso a paso. Cada vez me siento mejor", indicó el central charrúa.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona mete presión al Real Madrid con otra victoria, ahora en Elche

Mbappé vuelve a rescatar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Real Madrid pierde a Jude Bellingham por varias semanas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Personal del diario entra al edificio sede del periódico The Washington Post.
MEDIOS/EEUU

El Washington Post hace drásticas reformas y emprende una nueva era

Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista