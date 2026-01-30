viernes 30  de  enero 2026
Barcelona resuelve una de sus grandes dudas al renovar a una de sus joyas

El mediocampista internacional español Fermín López renovó su contrato con el FC Barcelona por dos años más, ampliándolo hasta 2031

El centrocampista español Daniel Olmo (R), celebra con su compañero, Fermín López, después de marcar un gol durante el partido de la Liga española entre el RCD Espanyol&nbsp;

El centrocampista español Daniel Olmo (R), celebra con su compañero, Fermín López, después de marcar un gol durante el partido de la Liga española entre el RCD Espanyol 

AFP

El mediocampista internacional español Fermín López renovó su contrato con el FC Barcelona por dos años más, ampliándolo hasta 2031, anunció este viernes el club catalán.

Fruto de la prolífica y mítica escuela de La Masía, el jugador andaluz "llegó a un acuerdo para la mejora y ampliación de su contrato" por esos dos años más y la firma del nuevo texto se producirá "en los próximos días".

Fermín López, de 22 años, debutó con el primer equipo azulgrana en la campaña 2023-2024.

Es una presencia regular en las listas de la selección española y formó parte del plantel campeón de la Eurocopa en 2024, un año en el que también se colgó la medalla de oro olímpica con su país en París.

Con el Barcelona ganó la Liga española y la Copa del Rey en 2025.

Su renovación se suma a las de otros jóvenes y jugadores importantes del Barça en los últimos meses, como las de Lamine Yamal, Raphinha, Gavi, Pedri o Pau Cubarsí.

El Barcelona es actualmente líder en la liga española, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, antes de visitar al Elche el sábado en la 22ª jornada del campeonato.

En la Liga de Campeones de Europa, el Barça se clasificó directamente a los octavos de final de esta semana.

