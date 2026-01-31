sábado 31  de  enero 2026
FÚTBOL

Barcelona mete presión al Real Madrid con otra victoria, ahora en Elche

Con este triunfo, el Barcelona suma 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que está forzado a ganar el domingo para seguir la estela de su eterno rival

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal (nº 10), celebra el primer gol de su equipo junto al centrocampista Fermín López (nº 16) y el atacante Marcus Rashford (nº 14) durante un partido de LaLiga contra el Elche CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, el 2 de noviembre de 2025.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ELCHE.- El FC Barcelona se impuso este sábado por 3-1 al Elche en el Martínez Valero en la vigesimosegunda jornada de LaLiga y se distanció provisionalmente en el liderato de su perseguidor, el Real Madrid, que queda a cuatro puntos antes de jugar el domingo ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal (6') inauguró el marcador tras recibir un pase de Dani Olmo, regatear al arquero Iñaki Peña y perforar la red a puerta vacía.

Sin embargo, el conjunto ilicitano respondió por medio de Álvaro Rodríguez (29'), que marcó después de controlar un balón filtrado a la espalda de la zaga y definir a la perfección con un remate cruzado frente a Joan García.

Después de ese empate, los de Hansi Flick reaccionaron atacando con más verticalidad, lo que provocó una avalancha de ocasiones.

Ferran Torres (40') volvió a poner por encima al Barça con un disparo a bocajarro sin portero, después de que Frenkie de Jong dejara sentado a Peña con un recorte.

El atacante valenciano había estrellado el balón en el travesaño hasta dos veces antes. El primero (33') con el pie y el segundo (45+4') con el hombro tras un rechace.

Ya en el tiempo de descuento de la primera parte, Víctor Chust salvó el tercer gol azulgrana bajo palos al repeler el disparo de Ferran, que se encontraba solo tras haberse marchado de Peña.

Ocasiones desperdiciadas

Tras la reanudación, Rodríguez (50') casi logra el doblete, que habría puesto las tablas en el marcador, pero su ejecución se fue cerca del palo izquierdo.

Después, el Elche falló casi lo inverosímil. Martín Neto tiró varios recortes dentro del área para superar las marcas del Barça y dejar la pelota a Adam Boayar (64'), quien remató desviado con todo a su favor.

Al error también se apuntó Marcus Rashford, que generó un espacio en carrera para enfrentarse a Peña en un mano a mano, pero mandó el esférico fuera.

En cambio, el delantero inglés (72') lo enmendó con un tanto que le sirvió en bandeja Yamal. Pese a la desventaja, los de Eder Sarabia siguieron intentando la remontada, pero García (83', 90+3) lo desbarató con paradas providenciales.

Con esta victoria, el Barcelona ya suma 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid (51), que está forzado a ganar el domingo al Rayo en el Bernabéu para seguir la estela de su eterno rival.

"Seguimos creciendo como equipo. Todavía no hemos alcanzado nuestro nivel máximo", declaró De Jong a Movistar+.

Atlético, perdido

Antes, el Atlético de Madrid, tercer clasificado, no pudo pasar del empate a cero ante el Levante en el estadio Ciutat de Valencia, un resultado que lo aleja de la lucha por el título.

El delantero argentino Julián Álvarez, que empezó el choque en el banquillo, salió al campo en el 27' para reemplazar a Alexander Sorloth, que se marchó lesionado tras un choque de cabeza con el defensa argentino Matías Moreno, quien también fue cambiado.

El noruego tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas y conocer el alcance real de su dolencia.

Con este empate, la escuadra rojiblanca sigue en la tercera posición, con 45 puntos, ahora a diez del Barcelona y a seis provisionalmente del Real Madrid.

También igualó, a dos goles por bando, el Villarreal en su visita a Osasuna. El conjunto castellonense se descolgó así en la pelea por los puestos de cabeza, al quedarse cuarto con 42 unidades.

En el primer partido del sábado, el colista Oviedo venció 1-0 al Girona en el Carlos Tartiere.

FUENTE: AFP

