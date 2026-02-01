lunes 2  de  febrero 2026
FÚTBOL

Real Madrid pierde a Jude Bellingham por varias semanas

El inglés Jude Bellingham tuvo que abandonar el compromiso del Real Madrid este domingo por una lesión en el muslo y quedó marginado por al menos un mes

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.

THOMAS COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El mediocampista inglés Jude Bellingham se lesionó en un muslo este domingo durante la victoria agónica del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano (2-1) en LaLiga española y estaría alrededor de un mes de baja.

El club blanco emitió un parte médico unas horas después del partido en el que confirmaba la lesión, pero sin avanzar una estimación de tiempo de ausencia del jugador.

Lee además
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante un partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid comparece ante el tribunal del Santiago Bernabéu
El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera de un partido de la UEFA Champions League, el 27 de enero de 2026.
Fútbol

Real Madrid–Benfica, duelo a vida o muerte en el playoff de la Champions League

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", se lee en el breve texto difundido por el Real Madrid.

Bellingham se lastimó en el inicio del partido y enseguida se echó la mano a la parte posterior de los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Embed

Fue cambiado por Brahim Díaz, hacia el minuto 10, y abandonó el césped por su propio pie.

Los diarios deportivos madrileños Marca y As estiman en un mes el tiempo de baja.

Los dos dan a Bellingham por descartado para la principal cita que tiene el Real Madrid en febrero, el playoff de repesca de la Liga de Campeones europea contra el Benfica (17 y 25 de febrero).

Bellingham, operado de un hombro después del Mundial de Clubes del año pasado, se perdió por ese motivo el inicio de la actual temporada.

En las últimas semanas, el inglés había sido, junto a Vinicius Jr, uno de los jugadores en los que la hinchada madridista focalizaba su frustración por los malos resultados del equipo, especialmente después de la caída en la final de la Supercopa de España y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete (2ª división).

El Real Madrid se impuso al Rayo gracias a un penal en el descuento marcado por Kylian Mbappé, que le permitió al equipo de la capital mantenerse a un punto del líder Barcelona, que había ganado el sábado 3-1 en Elche.

Atleti cierra nuevo fichaje

El Atlético de Madrid anunció este domingo que llegó a un acuerdo para incorporar al atacante nigeriano Ademola Lookman, que ya está en la capital española para someterse a las pruebas médicas previas a la firma.

"El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato", puntualizó el equipo colchonero, que cierra así un primer fichaje en el mercado de enero, después de tres salidas de jugadores en el mismo.

Lookman, que fue recientemente tercero en la Copa de África con su selección, quería salir de Italia desde el final de la temporada 2023-2024, en la que brilló, incluyendo con un triplete para dar el título al Atalanta en la final de la Europa League contra el Bayer Leverkusen, entonces dirigido por Xabi Alonso.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"No es tiempo para el desencanto ni la euforia", asegura entrenador del Real Madrid

Barcelona mete presión al Real Madrid con otra victoria, ahora en Elche

Mbappé vuelve a rescatar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).
CORRUPCIÓN

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

Miami, soplo de buen frío.
FLORIDA

Mantenga el abrigo a mano, más frío en Miami

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda

Alejandro Castro Espín, militar de Cuba e hijo del general y exgobernante Raúl Castro.
GESTIONES

La Habana buscaría salida negociada con EEUU, según informe

Te puede interesar

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda
El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
PREMIOS

Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. video
CUBA

Régimen hace acto de repudio a jefe de misión estadounidense Mike Hammer