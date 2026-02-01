Real Madrid pierde a Jude Bellingham por varias semanas

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.

MADRID.- El mediocampista inglés Jude Bellingham se lesionó en un muslo este domingo durante la victoria agónica del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano (2-1) en LaLiga española y estaría alrededor de un mes de baja.

El club blanco emitió un parte médico unas horas después del partido en el que confirmaba la lesión, pero sin avanzar una estimación de tiempo de ausencia del jugador.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", se lee en el breve texto difundido por el Real Madrid.

Bellingham se lastimó en el inicio del partido y enseguida se echó la mano a la parte posterior de los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Fue cambiado por Brahim Díaz, hacia el minuto 10, y abandonó el césped por su propio pie.

Los diarios deportivos madrileños Marca y As estiman en un mes el tiempo de baja.

Los dos dan a Bellingham por descartado para la principal cita que tiene el Real Madrid en febrero, el playoff de repesca de la Liga de Campeones europea contra el Benfica (17 y 25 de febrero).

Bellingham, operado de un hombro después del Mundial de Clubes del año pasado, se perdió por ese motivo el inicio de la actual temporada.

En las últimas semanas, el inglés había sido, junto a Vinicius Jr, uno de los jugadores en los que la hinchada madridista focalizaba su frustración por los malos resultados del equipo, especialmente después de la caída en la final de la Supercopa de España y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete (2ª división).

El Real Madrid se impuso al Rayo gracias a un penal en el descuento marcado por Kylian Mbappé, que le permitió al equipo de la capital mantenerse a un punto del líder Barcelona, que había ganado el sábado 3-1 en Elche.

Atleti cierra nuevo fichaje

El Atlético de Madrid anunció este domingo que llegó a un acuerdo para incorporar al atacante nigeriano Ademola Lookman, que ya está en la capital española para someterse a las pruebas médicas previas a la firma.

"El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato", puntualizó el equipo colchonero, que cierra así un primer fichaje en el mercado de enero, después de tres salidas de jugadores en el mismo.

Lookman, que fue recientemente tercero en la Copa de África con su selección, quería salir de Italia desde el final de la temporada 2023-2024, en la que brilló, incluyendo con un triplete para dar el título al Atalanta en la final de la Europa League contra el Bayer Leverkusen, entonces dirigido por Xabi Alonso.

