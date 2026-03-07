sábado 7  de  marzo 2026
El Barcelona cierra sus penas de Copa conquistando San Mamés en Liga

El delantero español #10 del Barcelona, Lamine Yamal, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Athletic Club Bilbao y el FC Barcelona en el Estadio de San Mamés en Bilbao el 7 de marzo de 2026.

El delantero español #10 del Barcelona, Lamine Yamal, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Athletic Club Bilbao y el FC Barcelona en el Estadio de San Mamés en Bilbao el 7 de marzo de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP

El FC Barcelona, eliminado entre semana en semifinales de Copa del Rey, ahogó sus penas este sábado con una victoria que puede valer su peso en oro en San Mamés ante el Athletic Club (1-0), con un golazo de Lamine Yamal.

El partido estelar de esta 27ª fecha del campeonato español, un clásico entre dos equipos que siempre han estado en primera y que han protagonizado varias finales de Copa y Supercopa en los últimos años, respondió a las expectativas por su intensidad, igualdad y ocasiones en ambas porterías.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Estadio de Balaídos en Vigo el 6 de marzo de 2026. 
Real Madrid vence al Celta con gol agónico de Valverde y presiona al Barcelona en LaLiga
El delantero brasileño #11 del Barcelona, Raphinha, se encuentra en el campo al final del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 3 de marzo de 2026. 
Atlético de Madrid resiste ante el Barcelona y avanza a la final de la Copa del Rey

Desde que en el segundo 19 tras el pitido inicial el barcelonista Joao Cancelo, en un intento fallido de despeje, estrelló un balón en el larguero del arco defendido por su compañero Joan García, hasta prácticamente el final del partido se mantuvo emoción.

Pero la calidad técnica del astro culé Lamine Yamal resultó decisiva, cuando el extremo internacional español se sacó un disparo con rosca con la zurda desde dentro del área que quitó las telarañas al arco de su compañero en la Roja Unai Simón (68').

El gol supuso un mazazo moral para el equipo local, también eliminado entre semana en la antesala de la final de Copa ante la Real Sociedad, y que hasta ese momento había sabido contener a los hombres de Hansi Flick e incluso poner en aprietos a su zaga.

Genialidad de Yamal

El técnico alemán del Barça realizó rotaciones, con la vista puesta en el partido del martes ante el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones. Como resultado, su equipo compuso una primera parte inconexa, generando pocas ocasiones y muy lejos de su mejor versión fluida en ataque.

Ferran Torres naufragó en la punta, falto de pólvora en 2026, y el Athletic dispuso de las ocasiones ligeramente más claras en la primera mitad.

El equipo de Ernesto Valverde llegó a marcar antes del descanso, pero Iñaki Williams incurrió en fuera de juego antes de definir y el tanto fue anulado.

En la segunda parte, el Barça pidió la expulsión de Alejandro Rego por una falta sobre Dani Olmo, mientras que los jugadores del Athletic reclamaron la roja para Pau Cubarsí por derribar al mayor de los hermanos Williams, pero el árbitro se decantó por mostrar tarjeta amarilla en ambos casos.

García realizó una buena parada para negar el gol a Oihan Sancet al inicio de la reanudación.

Hasta que la talentosa conexión entre Pedri, suplente de inicio, y Yamal supuso el 19º gol esta temporada entre todas las competiciones para el joven extremo.

Fue el único momento de auténtica brillantez del partido y bastó para decidirlo.

Al final, los tres puntos mantienen al Barça en lo más alto de la tabla con cuatro puntos sobre el Real Madrid, que había ganado el viernes 2-1 en Vigo al Celta, gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde en el descuento final.

FUENTE: AFP

