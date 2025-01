Barcelona le gana el pulso a La Liga, pero no puede inscribir a Olmo

El Barcelona puede fichar nuevos jugadores, inscribirlos, pero no con Dani Olmo ni Pau Víctor. Y no porque no tengan el dinero, que según informan sí lo tienen y aceptado por la Liga, sino porque la regla es clara: la licencia de un jugador que quedó cancelada -como es el caso de ambos futbolistas- no puede volver a ser activada por el mismo club, en el mismo año. Y ese es el problema que el Barcelona tiene con el caso Dani Olmo.

El jugador español no quiere salir del Barca. Tiene tres opciones: la primera es no jugar ningún partido de la temporada 2024-2025 en La Liga, pero sí entrenar con el equipo. La segunda sería ser cedido mitad de temporada, a un club que quiera cubrir el sueldo del jugador. La tercera, estaría la oportunidad de rescindir de su contrato con el Barcelona, llegar gratis a otro conjunto, pero seguir cobrando el salario firmado con el club azulgrana.