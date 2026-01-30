Real Madrid–Benfica, duelo a vida o muerte en el playoff de la Champions League

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de la UEFA Champions League, fase de partido de la fase 8 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el estadio Luz de Lisboa el 27 de enero de 2026.

El sorteo del playoff de repesca de la Liga de Campeones dejó este viernes un enfrentamiento cargado de tensión y morbo: el Real Madrid volverá a enfrentarse al Benfica , el mismo rival que le impidió clasificarse entre los ocho mejores de la fase regular y lo empujó a esta instancia decisiva del torneo.

La derrota 4-2 sufrida en Lisboa en la última jornada fue un golpe duro para el conjunto blanco. Aquel resultado no solo frustró el pase directo a los octavos de final, sino que encendió las alarmas en el entorno madridista y derivó en un escenario límite: ganar o quedar eliminado de Europa antes de tiempo.

El Benfica, dirigido por José Mourinho, exentrenador del Real Madrid, selló su clasificación al playoff de manera dramática gracias a un gol del arquero Anatoliy Trubin en el minuto 90+8, que permitió a las Águilas escalar posiciones y evitar la eliminación por diferencia de goles. Ahora, el destino vuelve a cruzar a dos gigantes históricos del fútbol europeo.

Para el Real Madrid, este cruce representa mucho más que una revancha deportiva. El equipo llega bajo presión tras un cierre irregular de la liguilla, con tensiones internas que incluso derivaron en un enfado público de Kylian Mbappé. Además, el futuro del entrenador Álvaro Arbeloa, que asumió el cargo recientemente en sustitución de Xabi Alonso, podría quedar seriamente condicionado por lo que ocurra en esta eliminatoria.

El club más laureado de la Champions, con 15 títulos, sabe que no hay margen de error. Superar al Benfica es la única vía para seguir con vida en la competición que define su historia.

El resto del playoff de Champions League

El sorteo también dejó otros cruces atractivos. El vigente campeón, París Saint-Germain, se medirá a un viejo conocido de la Ligue 1, el Mónaco, en un duelo que promete intensidad pese al irregular momento del equipo del Principado.

Los demás emparejamientos del playoff son:

Qarabag vs Newcastle

Galatasaray vs Juventus

Brujas vs Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Los partidos de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que las vueltas tendrán lugar el 24 y 25 de febrero. Los ocho ganadores se unirán en octavos de final a los equipos que lograron el pase directo tras la fase regular.

Octavos en el horizonte

El cuadro ya definido anticipa posibles choques de alto voltaje. Si el PSG avanza, podría cruzarse con Barcelona o Chelsea. En el caso del Real Madrid, una eventual clasificación lo pondría frente al Manchester City o al Sporting de Lisboa, elevando aún más el nivel de exigencia.

Por ahora, el mensaje es claro en Chamartín: contra el Benfica no hay mañana. Es morir o vivir en Europa.