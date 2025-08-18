Bateador dominicano Víctor Robles pierde la paciencia en Triple-A: lanzó su bate tras ser golpeado

Momento en el que el dominicano Víctor Robles pierde el rumbo y ataca al lanzador rival por ser golpeado por un lanzamiento descontrolado

El bateador dominicano Víctor Robles , actualmente en proceso de recuperación con los Tacoma Rainiers (Triple-A de los Seattle Mariners) , fue protagonista de un momento de tensión el domingo durante el partido contra los Las Vegas Aviators .

En la tercera entrada, Robles recibió un pelotazo del lanzador Joey Estes. Inmediatamente, el jardinero reaccionó con molestia, levantó su bate y lo arrojó en dirección al montículo.

Cuatro pelotazos en cinco juegos

La reacción de Robles no fue casualidad. El jardinero ha sido golpeado por lanzamientos en cuatro de los últimos cinco encuentros contra Las Vegas, situación que encendió su paciencia y terminó en una escena poco habitual dentro del béisbol de ligas menores.

Tras el incidente, el dominicano fue expulsado del partido y, desde el dugout, continuó expresando su frustración lanzando objetos al terreno de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barstoolsports/status/1957267661278081481?t=o9D2KKkq9Rjm8T9fqFkBtw&s=19&partner=&hide_thread=false VICTOR ROBLES JUST LAUNCHED A BAT AFTER GETTING HIT @StoolBaseball



Robles vuelve tras una dura lesión

El jugador de 28 años se encuentra en plena rehabilitación luego de sufrir una dislocación en el hombro izquierdo a inicios de abril, mientras realizaba una espectacular atrapada en San Francisco.

Antes de su paso a la lista de lesionados, Robles registraba una línea ofensiva de .273/.283/.341, con tres dobles y tres bases robadas en su regreso a las Grandes Ligas con los Seattle Mariners.

¿Qué sigue para Víctor Robles y los Mariners?

Este incidente deja en el aire si habrá consecuencias disciplinarias adicionales y cómo afectará su regreso a la MLB. Lo cierto es que Robles es una pieza que Seattle espera recuperar pronto, siempre y cuando la parte física y ahora la emocional estén bajo control.