sábado 20  de  junio 2026
Fútbol

Alemania remonta ante Costa de Marfil y asegura su pase a los dieciseisavos del Mundial 2026

Alemania remontó para vencer 2-1 a Costa de Marfil en Toronto y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El delantero alemán Deniz Undav (izq.), número 26 del ranking, es felicitado por sus compañeros tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Mundial de 2026 entre Alemania y Costa de Marfil

El delantero alemán Deniz Undav (izq.), número 26 del ranking, es felicitado por sus compañeros tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Mundial de 2026 entre Alemania y Costa de Marfil

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Alemania selló este sábado su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, en un partido que tuvo que remontar después de verse en desventaja durante buena parte del encuentro.

La selección africana sorprendió al abrir el marcador en el minuto 30 por medio de Franck Kessié, quien aprovechó una de las pocas oportunidades de su equipo para castigar a los germanos pese al dominio que estos ejercían sobre el balón y las ocasiones de peligro.

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Costa de Marfil logró contener los ataques alemanes durante gran parte del compromiso, pero el ingreso de Deniz Undav cambió el rumbo del partido. El delantero empató en el minuto 68 con una definición de volea desde corta distancia que devolvió la confianza al conjunto europeo.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Undav volvió a aparecer para firmar una brillante anotación en los minutos finales y completar la remontada alemana, desatando la celebración de los aficionados presentes en Toronto.

Con este resultado, la tetracampeona del mundo garantiza su presencia en la fase eliminatoria del torneo, algo que no conseguía desde el Mundial de 2014 en Brasil, edición en la que conquistó su cuarto título mundial tras derrotar a Argentina en la final.

La victoria también confirma la recuperación de Alemania en la escena internacional después de las eliminaciones sufridas en las fases de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022.

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