Ecuador tropieza ante el muro de Eloy Room de Curazao y queda al borde de la eliminación en el Mundial

El portero de Curazao, Eloy Room (número 1 del ranking), realiza una parada durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Curazao en el Estadio de Kansas City, el 20 de junio de 2026.

Ecuador dejó escapar una oportunidad de oro y empató 0-0 frente a Curazao este sábado en Kansas City, un resultado que compromete seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece dominó el encuentro de principio a fin, generó numerosas ocasiones de gol y registró 27 remates, pero se encontró con una actuación histórica del arquero Eloy Room, quien se convirtió en la gran figura de la noche al realizar 15 atajadas, la segunda cifra más alta registrada en un partido mundialista.

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Con este empate, Ecuador suma apenas un punto en dos jornadas y llegará obligado a ganar en la última fecha ante Alemania, líder invicto del Grupo E con seis unidades y ya clasificada a la siguiente ronda. Costa de Marfil ocupa el segundo lugar con tres puntos, mientras que Curazao celebró el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

Room, de 37 años, sostuvo prácticamente solo a la selección caribeña frente al constante asedio ecuatoriano. El guardameta evitó el gol en repetidas ocasiones ante remates de Enner Valencia, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y otros referentes de la Tricolor.

"Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota porque estuve cerca", comentó entre risas el arquero curazoleño tras el encuentro.

La frustración fue evidente para Ecuador, que llegaba presionado tras la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut. Pese al respaldo masivo de miles de aficionados ecuatorianos en las gradas, el equipo volvió a mostrar problemas de definición y sigue sin marcar un solo gol en el torneo.

El técnico Sebastián Beccacece lamentó el resultado y defendió el desempeño de sus jugadores. "En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Cuando uno tiene 27 tiros el resultado está a la vista. El equipo mereció en los dos partidos más de lo que obtuvo", afirmó.

Curazao, dirigido por el experimentado Dick Advocaat, resistió cada embestida ecuatoriana y estuvo incluso cerca de dar la sorpresa completa mediante peligrosos contragolpes en la segunda mitad.

Ahora, Ecuador afrontará una auténtica final ante Alemania el próximo jueves. La generación liderada por Moisés Caicedo, Willian Pacho y Enner Valencia necesitará una actuación perfecta para evitar una eliminación prematura que sería una de las grandes decepciones del Mundial 2026.