lunes 15  de  junio 2026
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Bélgica salva un empate 1-1 con Egipto en su debut en el Mundial

Bélgica, favorita en el Grupo G, logró la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku

El veterano Kevin De Bruyne, de Bélgica, aplaude luego del empate de su selección ante Egipto en el Mundial, el 15 de junio de 2026.

El veterano Kevin De Bruyne, de Bélgica, aplaude luego del empate de su selección ante Egipto en el Mundial, el 15 de junio de 2026.

ALEX GRIMM / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEATTLE.- Bélgica se salvó el lunes de recibir un garrotazo al rescatar un empate 1-1 en su debut en el Mundial 2026 ante Egipto, guiado por la luz incesante de Mohamed Salah en su cumpleaños número 34.

Los Faraones amagaron con dar la segunda sorpresa del día, luego de la igualdad sin goles entre la potencia España ante el modesto Cabo Verde, con un tanto de Emam Ashour tras una asistencia de "Mo" en el minuto 20.

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Pero los Diablos Rojos, favoritos en el Grupo G, lograron la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku.

Salah, sin equipo tras salir del Liverpool al final de la temporada, supo ser influyente en el duelo disputado en Seattle, Estados Unidos, frente a estrellas belgas como Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

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Para los Dragones Rojos del entrenador francés Rudi Garcia es un fuerte llamado de atención en sus intereses de alcanzar los dieciseisavos de final en un grupo favorable en el papel, que completan Irán y Nueva Zelanda.

De las selecciones llamadas a buscar el título Mundial, solo Alemania respondió con creces al humillar 7-1 a Curazao en la víspera.

Brasil y Países Bajos también igualaron en su primer partido.

El próximo domingo Bélgica jugará su segunda carta ante los iraníes y Egipto contra los neozelandeses.

Inglaterra apuesta a su "talento y confianza"

El delantero inglés Bukayo Saka afirmó que Inglaterra cuenta con el "talento, la pasión y la confianza" necesarias para conquistar por fin el Mundial, tras una serie de frustraciones en grandes torneos.

El extremo del Arsenal formó parte del equipo dirigido por Gareth Southgate que perdió dos finales consecutivas de la Eurocopa y alcanzó los cuartos de final del Mundial de Catar 2022.

Eso ocurrió después de que los "Three Lions" llegara a las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

El lunes, en la base de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, preguntaron a Saka qué enseñanzas podía extraer la selección de los torneos recientes antes de su debut frente a Croacia, el miércoles por la primera fecha del Grupo L.

"Creo que cada torneo nos ha enseñado algo diferente, especialmente al llegar a dos finales", dijo el jugador de 24 años, que suma 49 partidos con la selección.

"Creo que se trata principalmente de la confianza. Cuando miro a mi alrededor en el equipo, veo el talento que tenemos, la pasión, la confianza. Tenemos auténticos ganadores, auténticos líderes. Con confianza, creo que podemos dar el siguiente paso", aseguró.

FUENTE: AFP

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