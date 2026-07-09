El sueño de Gavi en el Mundial: "Un gol de chilena ante Messi en la final"

El español Gavi sonríe durante un entrenamiento previo a un partido contra Arabia Saudita en el Mundial, el 21 de junio de 2026.

LOS ÁNGELES.- No juega desde el primer partido, pero tiene licencia para imaginar. "Un gol de chilena ante (Lionel) Messi en la final", desveló el centrocampista español Gavi sobre qué sueña en el Mundial , este jueves en la víspera de jugar los cuartos ante Bélgica en Los Ángeles.

"Son sueños, ojalá se cumplan...", añadió entre las risas de los periodistas.

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El centrocampista del Barcelona compareció en zona mixta antes del último entrenamiento en las instalaciones del Los Ángeles Galaxy.

Titular en el desabrido debut ante Cabo Verde (0-0), Gavi perdió su puesto en el once ante Álex Baena, afianzado en un equipo español que va de menos a más en este Mundial.

"Lo más importante es el grupo. Estar todos juntos. Desde que el míster debutó en la absoluta (2023) casi es el mismo grupo. Ganamos la Liga de Naciones, Eurocopa, llegamos a la final de la Liga de Naciones y cuartos del Mundial", enumeró Gavi.

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El centrocampista analizó a Bélgica, el rival del viernes en el SoFi Stadium.

"Esto es partido a muerte. Así que lo importante es que estemos todos juntos, todos unidos y seguro que nos irá bien en estos partidos", dijo.

"Al final la gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal (el adversario de octavos), pero no lo creo. Va a ser igual o más difícil y espero que el equipo esté mentalizado, que tenga las cosas claras y seguro que nos irá bien", continuó.

Sobre qué jugadores destaca de los "Diablos Rojos", Gavi mencionó al delantero del Manchester City, Jérémy Doku, y al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

"Creo que la estrella hoy en día es Doku, que es el que está mejor en forma, pero tienen un equipazo, si no, no estarían en cuartos", dijo.

"Courtois es uno de los mejores de la historia, es muy bueno, muy alto también. Y bueno, esperemos tener muchas ocasiones para intentar meter las máximas posibles, porque al final sabemos que para mucho y es muy bueno", añadió.

"Lamine al 70% sigue siendo el mejor"

Sobre la estrella española Lamine Yamal, Gavi subrayó que al "70% sigue siendo el mejor".

"Es el más determinante, el más desequilibrante. Y bueno, a lo mejor no ha aportado goles, pero aporta todo el ataque, es increíble", dijo.

Gavi también se refirió a su papel en la concentración tras haber perdido protagonismo en el campo.

"Soy muy intenso. No paro quieto. Soy muy pesado, pero lo vivo así. Siempre aportaré ese granito cuando me necesita el equipo, juegue o no juegue", dijo.

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Finalmente se refirió a las diferencias entre la actual España y la que cayó en los octavos del pasado Mundial ante Marruecos en los penales.

"Creo que ahora, a lo mejor, somos más determinantes, quizás a la hora de jugar, buscamos mucho la portería, hay jugadores individuales que te pueden meter un gol en cualquier momento y al final hoy en día eso aporta mucho al equipo", dijo, eligiendo a Marruecos, que juega contra Francia este jueves, como rival en una potencial semifinal.

FUENTE: AFP