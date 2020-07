Benzema brilla en la cancha y ahora también en Youtube

“Para mí es la española, porque es donde más se juega en con el balón”, dijo el francés, que este año anotó 21 goles e impulsó el título del Madrid, cuando un usuario a través de Twitter le preguntó sobre cuál era la mejor liga de fútbol del planeta.

Hubo halagos de varias índoles, pero no para el argentino Lionel Messi. Pues Benzema soltó un contundente “Neymar y ya paro ahí”, cuando fue consultado sobre el mejor driblador.

El 9 del Real Madrid escogió a tres exmiembros del club (Kaká, Guti y Cristiano Ronaldo), así como a Sergio Ramos, como los mejores compañeros que ha tenido durante su carrera. También señaló que le hubiese gustado jugar junto a Zinedine Zidane, quien hoy es su técnico.

ramos benzama real madrid penalti afp.jpg Sergio Ramos y Karim Benzema celebran el triunfo del Real Madrid en LaLiga. GABRIEL BOUYS / AFP

En lo personal, Benzema señaló que piensa en el Balón de Oro, pero que no es un tema que lo vuelva "loco".

“Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño. Pero no es una obsesión, no me vuele loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado”, aseguró el francés, que no recordó que ha estado nominado al premio en nueve oportunidades.