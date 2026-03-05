jueves 5  de  marzo 2026
Béisbol

Corea del Sur desata su poder con cuatro jonrones y vence a República Checa en el Clásico Mundial de Béisbol

Corea del Sur derrotó 11-4 a República Checa con cuatro jonrones en el Clásico Mundial de Béisbol. Shay Whitcomb conectó dos cuadrangulares y Bo Gyeong Moon un grand slam.

El surcoreano Moon Bo-kyung (der.) celebra su grand slam con sus compañeros en la primera entrada del partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Corea del Sur y la República Checa en el Tokyo Dome el 5 de marzo de 2026.&nbsp;

JIJI PRESS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de South Korea national baseball team mostró su poder ofensivo en el World Baseball Classic al derrotar 11-4 a la Czech Republic national baseball team en el segundo partido de la jornada del Grupo C disputado en el Tokyo Dome.

El conjunto surcoreano castigó al pitcheo rival con cuatro jonrones, imponiendo su ofensiva desde la primera entrada para encaminar una victoria contundente.

Grand slam de Moon marca el inicio de la ofensiva

El partido comenzó con fuerza para Corea del Sur gracias al infielder Bo Gyeong Moon, quien conectó un grand slam en la primera entrada con un out en la pizarra. El batazo provocó la salida temprana del abridor checo Daniel Padysak, quien cargó con la derrota.

La ofensiva coreana no se detuvo allí. El infielder de los Houston Astros, Shay Whitcomb, conectó dos cuadrangulares en turnos consecutivos, primero un jonrón solitario en la tercera entrada y luego un batazo de dos carreras en la quinta.

El cuarto cuadrangular del encuentro llegó en el octavo inning cuando Jahmai Jones, jugador de los Detroit Tigers, conectó un jonrón solitario para ampliar aún más la ventaja.

Vavra responde por República Checa

La República Checa logró reaccionar momentáneamente en la quinta entrada gracias a un jonrón de tres carreras de Terrin Vavra, que redujo la diferencia a 6-3.

Vavra, quien disputó algunos juegos en las Grandes Ligas con los Baltimore Orioles, es el único jugador checo con experiencia en MLB, lo que lo convierte en una de las principales figuras del equipo europeo.

Sin embargo, la respuesta surcoreana fue inmediata con el segundo cuadrangular de Whitcomb, que volvió a ampliar la ventaja y terminó de encaminar el triunfo.

Corea del Sur busca volver a avanzar en el torneo

Corea del Sur cuenta con un roster cargado de talento, liderado por jugadores como el infielder Hyeseong Kim de los Los Angeles Dodgers y el jardinero Jung Hoo Lee de los San Francisco Giants.

El equipo asiático busca avanzar más allá de la fase de grupos, algo que no ha conseguido en sus últimas tres participaciones en el Clásico Mundial.

Así sigue el Grupo C del Clásico Mundial

La acción del Grupo C continuará este viernes con dos partidos:

Australia national baseball team vs. Czech Republic national baseball team

Japan national baseball team vs. Chinese Taipei national baseball team

Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final en Estados Unidos, donde se unirán a los clasificados de los otros tres grupos del torneo.

