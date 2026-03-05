jueves 5  de  marzo 2026
Fútbol

Álvaro Arbeloa: “Mientras matemáticamente podamos luchar, el Real Madrid lo hará”

Álvaro Arbeloa afirma que el Real Madrid seguirá luchando por LaLiga mientras tenga opciones matemáticas, pese a las bajas y dos derrotas consecutivas

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, bebe durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, bebe durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026. 

Javier SORIANO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró que su equipo seguirá peleando por el título de LaLiga mientras exista cualquier posibilidad matemática, pese al complicado momento que atraviesa el conjunto blanco.

El técnico madridista habló en la previa del partido ante el Celta de Vigo correspondiente a la jornada 27 del campeonato, después de que el equipo sufriera dos derrotas consecutivas en Liga que lo dejaron a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona.

“Claro que son 36 puntos los que nos quedan por jugar, estamos a cuatro puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid, mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos”, declaró Arbeloa este jueves.

El entrenador insistió en que la mentalidad del club no permite rendirse antes de tiempo.

“Yo no entiendo el Real Madrid de otra forma que seguir luchando. En el vestuario somos conscientes de que queda muchísimo, mucha Liga”, añadió.

Un momento complicado tras dos derrotas

El Real Madrid llega al encuentro tras caer 2-1 ante Osasuna y 1-0 frente al Getafe, resultados que han incrementado la presión sobre el equipo en la lucha por el campeonato.

Arbeloa reconoció que las derrotas siempre pesan en un club con la exigencia del Madrid.

“En un equipo como el Real Madrid la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas y la exigencia, pero ahora mismo lo único en lo que pensamos es en el partido de mañana”, afirmó.

Un Real Madrid con numerosas bajas

Para el duelo en Vigo, el técnico madridista deberá afrontar importantes ausencias en su plantilla.

Entre los lesionados se encuentran Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão.

Además, el equipo tampoco podrá contar con los sancionados Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Miguel Carreras.

A pesar de la situación, Arbeloa dejó claro que no piensa escudarse en las bajas.

“Cuando se gana y todo el mundo juega bien es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Es en estos momentos cuando se ve si valemos para llevar esta camiseta y este escudo”, subrayó.

Situación de Mbappé y Bellingham

El técnico también se refirió a los viajes de Mbappé y Bellingham a París y Londres, respectivamente, para continuar con sus procesos de recuperación.

Según Arbeloa, el tratamiento de ambos jugadores está completamente coordinado por el club.

“Las decisiones están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y el departamento de preparación física”, explicó.

Con 36 puntos todavía en juego en LaLiga, el Real Madrid buscará reaccionar en su visita al Celta para mantenerse en la pelea por el campeonato.

