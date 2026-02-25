Bodo/Glimt, el fenómeno del Ártico que sorprende a Europa y elimina al Inter en la Champions League

Los jugadores del Bodo/Glimt celebran su victoria al final del partido de vuelta de la eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el Bodo/Glimt en el estadio San Siro de Milán, en el norte de Italia, el 24 de febrero de 2026.

La Champions League 2026 tiene un protagonista inesperado: el Bodo/Glimt . El pequeño club noruego, ubicado por encima del círculo polar ártico, se ha convertido en la gran revelación del torneo tras eliminar al Inter de Milán y firmar una racha impresionante contra potencias europeas.

Después de imponerse 3-1 en la ida, el conjunto escandinavo volvió a ganar en San Siro (2-1), dejando fuera al vigente subcampeón del torneo y actual líder de la Serie A. El triunfo confirmó una tendencia que ya había sorprendido al continente tras las victorias frente al Manchester City y el Atlético de Madrid en semanas recientes.

Un equipo sin estrellas que desafía la lógica del fútbol moderno

El éxito del Bodo/Glimt rompe con el modelo habitual del fútbol europeo dominado por grandes presupuestos. Procedente de una ciudad costera de apenas 50.000 habitantes, el club disputa sus partidos en el modesto estadio Aspmyra, con capacidad para solo 8.000 espectadores.

La plantilla, compuesta mayoritariamente por jugadores noruegos y sin grandes nombres mediáticos, basa su crecimiento en el juego colectivo, la disciplina táctica y un estilo ofensivo que no cambia según el rival.

Desde su regreso a la máxima categoría noruega en 2018, el equipo ha experimentado una evolución meteórica: cuatro títulos de liga y una semifinal de Europa League antes de esta histórica campaña europea.

Una racha perfecta en 2026 pese al invierno noruego

Aunque la temporada doméstica terminó en noviembre debido al clima extremo del país, el Bodo/Glimt ha logrado mantener el ritmo competitivo. En 2026 suma pleno de victorias en la Champions League, demostrando una fortaleza inesperada frente a rivales con plantillas mucho más costosas.

El equipo dirigido por Kjetil Knutsen ha consolidado una identidad clara: presión alta, velocidad en ataque y una confianza creciente que se refleja tanto en el campo como en el discurso de sus jugadores.

El impacto global de una historia “mágica”

El ascenso del Bodo/Glimt ha trascendido Noruega. La base de aficionados crece fuera del país, las camisetas del club se ven en distintos continentes y su historia se ha convertido en símbolo de que todavía es posible competir desde proyectos modestos en la élite europea.

Analistas y seguidores coinciden en que su éxito representa una rareza en la era del fútbol hiperfinanciado: un equipo construido desde la identidad colectiva, sin egos y con roles claramente definidos dentro del campo.

Un aviso para el próximo gigante europeo

Clasificado ya para los octavos de final, el Bodo/Glimt afrontará ahora un nuevo desafío ante otro rival de peso, que podría ser nuevamente el Manchester City o el Sporting de Portugal. Con la confianza en su punto más alto, el conjunto noruego ha dejado claro que su recorrido no es casualidad.

Lo que empezó como una sorpresa se ha transformado en una de las historias más impactantes del fútbol europeo reciente: la del pequeño club del Ártico que desafía gigantes y reescribe su lugar en la Champions League.