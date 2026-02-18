"Los racistas son, ante todo, cobardes", asegura Vinicius

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra su gol ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

LISBOA.- El partido de ida del play-off de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid , disputado este martes en Lisboa, se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinicius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos", señaló Vinicius en un comunicado al término del encuentro.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50'), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público del estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle "mono".

"Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo", añadió el jugador. "No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", concluyó.

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antirracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

Palabras del capitán merengue

"No sé sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros que estuvieron cerca han escuchado algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinicius, uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no se pueda registrar eso. Si te tapas la boca para decir algo... Orgullosos de Vinicius y su partidazo", declaró el uruguayo Federico Valverde a Movistar+.

"El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto", agregó el centrocampista, que también compartió una imagen en sus historias de Instagram en apoyo al brasileño.

FUENTE: Con información de AFP