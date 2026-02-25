miércoles 25  de  febrero 2026
FÚTBOL

UEFA desestima recurso del Benfica por la suspensión provisional de Prestianni

La estrella del Real Madrid, Vinicius, acusó a Gianluca Prestianni, del Benfica, de haberle llamado "mono" durante la victoria merengue la semana pasada

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El extremo del Benfica, Gianluca Prestianni, se perderá el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid, después de que la UEFA rechazase el recurso de su club contra la suspensión cautelar del argentino por insultos racistas.

La estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius, acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante la victoria del conjunto español en la ida en Lisboa la semana pasada, algo que el argentino niega.

Lee además
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

UEFA abre investigación tras "acusaciones de comportamientos discriminatorios" en partido Benfica-Real Madrid
El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.
Fútbol

Real Madrid entrega pruebas a UEFA tras incidente racista denunciado por Vinicius en Champions League

La UEFA, mientras investiga los hechos, suspendió al atacante de 20 años para el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española.

Vinicius (26)
El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

"Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026", indicó el organismo del fútbol europeo.

"El señor Gianluca Prestianni sigue provisionalmente suspendido para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que, de no ser por dicha suspensión, sería elegible", añadió.

El argentino se cubrió la boca con la camiseta mientras discutía con Vinicius, tras lo que el brasileño contó al árbitro que fue objeto de insultos racistas y el partido fue detenido durante unos diez minutos.

Man-U recupera beneficios

El club inglés Manchester United, uno de los más prestigiosos del planeta del fútbol, anunció este miércoles un aumento de su beneficio de explotación, en un contexto de reestructuración en profundidad que llevó incluso a la supresión de puestos de trabajo.

El beneficio de explotación en los seis primeros meses del año fiscal 2026 (julio-diciembre de 2025) se elevó a 32,6 millones de libras esterlinas (37,4 millones de euros/44 millones de dólares), mientras que presentaba cifras negativas durante el mismo período del año anterior (-4,5 millones de euros).

Desde la llegada en 2024 del empresario Jim Ratcliffe, propietario de alrededor del 29%, el club de Old Trafford procedió a recortes drásticos en todos los estamentos, después de años de resultados deportivos decepcionantes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

José Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después… pero sancionado y lejos del banquillo ante el Real Madrid

Entrenador del Real Madrid asegura que la "UEFA tiene la oportunidad de hacer más" contra el racismo

Kylian Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por lesión de rodilla y enciende las alarmas en el Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

Cubanos con I220 A tienen una esperanza tras fallo judicial

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
CASA BLANCA

Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
INVESTIGACIÓN

Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas