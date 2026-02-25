UEFA desestima recurso del Benfica por la suspensión provisional de Prestianni

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

MADRID.- El extremo del Benfica , Gianluca Prestianni , se perderá el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid , después de que la UEFA rechazase el recurso de su club contra la suspensión cautelar del argentino por insultos racistas.

La estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius , acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante la victoria del conjunto español en la ida en Lisboa la semana pasada, algo que el argentino niega.

La UEFA, mientras investiga los hechos, suspendió al atacante de 20 años para el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española.

Vinicius (26) El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

"Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026", indicó el organismo del fútbol europeo.

"El señor Gianluca Prestianni sigue provisionalmente suspendido para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que, de no ser por dicha suspensión, sería elegible", añadió.

El argentino se cubrió la boca con la camiseta mientras discutía con Vinicius, tras lo que el brasileño contó al árbitro que fue objeto de insultos racistas y el partido fue detenido durante unos diez minutos.

Man-U recupera beneficios

El club inglés Manchester United, uno de los más prestigiosos del planeta del fútbol, anunció este miércoles un aumento de su beneficio de explotación, en un contexto de reestructuración en profundidad que llevó incluso a la supresión de puestos de trabajo.

El beneficio de explotación en los seis primeros meses del año fiscal 2026 (julio-diciembre de 2025) se elevó a 32,6 millones de libras esterlinas (37,4 millones de euros/44 millones de dólares), mientras que presentaba cifras negativas durante el mismo período del año anterior (-4,5 millones de euros).

Desde la llegada en 2024 del empresario Jim Ratcliffe, propietario de alrededor del 29%, el club de Old Trafford procedió a recortes drásticos en todos los estamentos, después de años de resultados deportivos decepcionantes.

FUENTE: AFP