Vinicius comanda la venganza del Real Madrid ante el Benfica

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

LISBOA.- El Real Madrid tomó este martes una ligera ventaja en la ida de los play-off de la Champions al ganar 1-0 al Benfica en Lisboa, en un partido que se interrumpió brevemente después de que Vinicius , autor del gol, denunciara insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni .

Tras abrir el marcador con un latigazo de derecha (50'), el delantero madridista tuvo algún gesto hacia el público, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica que le valió una amonestación.

FÚTBOL Arbeloa asegura que el trabajo del Real Madrid "se ha reflejado en el campo"

Pero cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien presuntamente se habría tapado la boca con la camiseta para decirle "mono".

El colegiado, el francés François Letexier, detuvo entonces el encuentro durante unos minutos para activar el protocolo antiracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

En los primeros minutos, los pupilos de Álvaro Arbeloa se mostraron sólidos en la zaga y atrevidos en ataque ante un conjunto lisboeta que se encogía cada vez más hasta el punto de recibir un asedio antes del descanso.

"Han escuchado algo muy feo"

Una mano salvadora de Thibaut Courtois y la mala fortuna de Kyllian Mbappé, que gozó de varias ocasiones de peligro en los últimos minutos, dejaron el marcador en tablas al descanso

Pero, tras el zapatazo de Vinicius, que se había internado en el área para colocar el balón en la escuadra del segundo palo, donde no pudo alcanzarlo el arquero ucraniano Anatoli Trubin, llegó la polémica.

"No sé sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros de cerca han escuchado algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinicius, uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no puedan registrar eso. Si te tapas la boca para decir algo... Orgullosos de Vinicius y su partidazo", declaró el uruguayo Federico Valverde en la televisión.

"El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto", agregó el centrocampista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

En el último tramo, el técnico portugués José Mourinho acabó siendo expulsado por sus protestas al pedir la segunda amarilla a Vinicius, tras derribar al colombiano Richard Ríos al borde del área, por lo que el entrenador se perderá la vuelta la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Con esta victoria, el Real Madrid se vengó del Benfica, equipo que sacó a los blancos de los ocho primeros -pase directo a octavos- cuando le venció por 4-2 en el último partido de la liguilla, obligándoles así a disputar esta eliminatoria mientras los portugueses se clasificaron en el descuento con un gol de su portero.

FUENTE: AFP