“Esta demanda se debe al incumplimiento del contrato individual más grande en la historia del boxeo, y uno de los más grandes en el deporte. A pesar de los éxitos de Álvarez, tanto DAZN como Golden Boy Promotions han roto las promesas que se hicieron, que le hicieron a Álvarez y a los fanáticos, y al hacerlo, los demandados han incumplido con sus respectivos contratos y han causado daños a Álvarez por al menos 280 millones (de dólares)”, se indica en el texto de la demanda de acuerdo ESPN.

En octubre de 2018, el ”Canelo” Álvarez firmó un contrato de 10 peleas y 350 millones de dólares con DAZN, pero con el transcurso de los meses todo se cayó dejando al boxeador mexicano en el limbo.

Por su parte, el boxeador mexicano expresó mediante un comunicado dado a conocer por el sitio web The Athletic que, además de exigir que le cumplan lo pactado, otro de sus deseos es volver a ring a la brevedad.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen”, señaló.

