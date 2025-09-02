martes 2  de  septiembre 2025
Brasileño David Luiz es denunciado por amenazas a una mujer

El exinternacional brasileño David Luiz fue denunciado por una mujer por supuestamente haberla amenazado

El defensa del Flamengo, David Luiz, reacciona tras la derrota en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Peñarol de Uruguay y el Flamengo de Brasil en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, el 26 de septiembre de 2024.&nbsp;

El defensa del Flamengo, David Luiz, reacciona tras la derrota en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Peñarol de Uruguay y el Flamengo de Brasil en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, el 26 de septiembre de 2024. 

Eitan ABRAMOVICH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El exinternacional brasileño David Luiz fue denunciado por una mujer por supuestamente haberla amenazado tras mantener una relación sentimental, una acusación que el actual jugador del Pafos chipriota negligente.

La justicia de Ceará (noreste de Brasil) confirmó a la AFP que la presunta víctima denunciada al jugador, de 38 años, con quien habría salido cuando él jugaba con el club Fortaleza a principios de año.

Según la denuncia filtrada a la prensa, Francisca Karolllainy Barbosa Cavalcante, una asistente social, alega que el exjugador de Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain y Arsenal escribió un mensaje con amenazas a su familia.

"Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tenga que pagar las consecuencias de tus actos (...). Puedo simplemente hacerte desaparecer", indica el texto.

La justicia de Ceará no dio por su parte detalles, puesto que el caso se encuentra bajo sigilo.

"Yo nunca amenacé a nadie, nunca amenacé a esta persona, nunca estuve con esa persona personalmente", reaccionó David Luiz en un video que difundió este lunes en su cuenta en Instagram, aunque sí reconoce haber mantenido comunicación con ella en redes sociales.

"Infelizmente las cosas se han salido de control", expresó el jugador. "Me equivoqué al intercambiar mensajes con esta persona".

David Luiz aseguró que su defensa está tomando "medidas legales" y que espera que "se haga justicia lo más rápido posible".

