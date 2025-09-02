martes 2  de  septiembre 2025
Alcaraz y Djokovic quedan a un paso de colisionar en el Abierto de Estados Unidos

El español Carlos Alcaraz luce embalado hacia la final del torneo norteamericano, pero el serbio Novak Djokovic intenta dar la sorpresa a base de experiencia

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

KENA BETANCUR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz y Novak Djokovic afrontan este martes la última estación antes de un posible duelo explosivo en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Jiri Lehecka es el rival de Alcaraz en los cuartos de final del martes, en los que el local Taylor Fritz, finalista el año pasado, tratará de batir por primera vez a Djokovic tras diez derrotas.

Con la posible excepción de su gran rival, Jannik Sinner, Alcaraz ha exhibido el mejor tenis en Nueva York y es el único entre los ocho mejores que no ha cedido un set.

Es la primera vez que el español logra esa marca en un torneo de Grand Slam, prueba de la regularidad que ha adquirido esta temporada, en la que conquistó su segundo trofeo de Roland Garros y fue finalista en Wimbledon.

El murciano, líder este año en partidos ganados (58) y títulos (6), asegura sentirse en su mejor momento mental y estar libre de problemas físicos.

En esas condiciones ha avanzado sin obstáculos hacia su segundo trofeo del US Open -y sexto de Grand Slam a los 22 años- y amenaza el número uno mundial de Sinner.

Este martes se cruzará en su camino uno de los únicos seis jugadores que le han batido este año, Lehecka, un tenista de explosivo servicio y golpe de derecha.

El checo, que llegó a Nueva York como número 21 de la ATP, lo superó en febrero en los cuartos del torneo de pista dura de Doha.

A los 23 años, Lehecka quiere estrenarse en unas semifinales de Grand Slam, lo que ningún tenista masculino checo logra desde Tomas Berdych en 2012.

El undécimo intento de Fritz

En la noche, Djokovic competirá frente a Taylor Fritz y el público de Flushing Meadows en otro paso hacia su ansiado título 25 de Grand Slam.

A los 38 años, el gigante serbio puede completar presencia en semifinales de los cuatro torneos grandes de la temporada, si bien ese ha sido hasta ahora su destino final.

En las semifinales del Abierto de Australia, donde antes eliminó a Alcaraz en el último choque entre ambos, se retiró frente a Alexander Zverev y en las de Roland Garros y Wimbledon le dañó el paso Sinner.

Antes de efectuar un nuevo intento, Djokovic debe primero eliminar a Fritz, última esperanza estadounidense para un título masculino que se les resiste desde hace 22 años.

Embed

El californiano, número cuatro mundial, tuvo esa oportunidad el año pasado en una final en la que fue arrollado por Sinner.

En el historial de Fritz, cuyo único trofeo importante es el Masters 1000 de Indian Wells de 2022, falta una victoria memorable en un máximo escenario y es lo que tratará de hacer este martes ante Djokovic, contra quien ha perdido en sus diez duelos previos.

El miércoles Sinner pugnará por las semifinales ante su compatriota Lorenzo Musetti y el australiano Alex de Miñaur ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

FUENTE: AFP

