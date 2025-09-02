martes 2  de  septiembre 2025
Baloncesto

Fallece George Raveling, leyenda del baloncesto y figura clave en el fichaje de Michael Jordan por Nike

George Raveling, leyenda del baloncesto y clave en el fichaje de Michael Jordan por Nike, murió a los 88 años tras una valiente lucha contra el cáncer

George Raveling se encuentra durante el Anuncio de Clase del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial 2014 en el JW Marriott el 6 de abril de 2015 en Indianápolis, Indiana.&nbsp;

George Raveling se encuentra durante el Anuncio de Clase del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial 2014 en el JW Marriott el 6 de abril de 2015 en Indianápolis, Indiana. 

Streeter Lecka/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El mundo del baloncesto está de luto. George Raveling, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y pieza clave en el histórico acuerdo de Michael Jordan con Nike, falleció a los 88 años tras luchar contra el cáncer.

La familia del exentrenador confirmó la noticia a través de un comunicado, destacando que Raveling “enfrentó el cáncer con valentía y gracia” y que su legado perdurará en todos aquellos que transformó con su energía y sabiduría.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.
TENIS

Alcaraz y Djokovic quedan a un paso de colisionar en el Abierto de Estados Unidos
El mexicano Sergio Checo Pérez, en ese entonces de Red Bull, camina hacia el garaje previo al Gran Premio de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2024.
Fórmula 1

Checo Pérez ya tiene definido su salario en Cadillac F1: así será su contrato para 2026

Trayectoria como entrenador universitario

Raveling acumuló un récord de 335-293 entre 1972 y 1994, dirigiendo a Washington State, Iowa y USC. Aunque tuvo temporadas iniciales difíciles, logró clasificar en varias ocasiones a sus equipos al torneo de la NCAA, lo que lo llevó a integrar los cuerpos técnicos de la selección de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988.

El papel decisivo en el fichaje de Michael Jordan por Nike

Durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde Estados Unidos ganó la medalla de oro con Jordan como figura, Raveling convenció al joven escolta de firmar con Nike. Lo presentó a Sonny Vaccaro, lo que desencadenó un contrato histórico: el nacimiento de la marca Air Jordan, que no solo transformó la carrera de Jordan, sino también la industria deportiva mundial.

Este episodio fue retratado en la película Air (2023), donde el actor Marlon Wayans interpretó a Raveling.

Un vínculo con la historia: el discurso de Martin Luther King

Más allá del baloncesto, George Raveling también fue protagonista de un hecho histórico. Mientras trabajaba en la seguridad de la Marcha sobre Washington en 1963, pidió al propio Martin Luther King Jr. una copia del famoso discurso “I Have a Dream”. King se la entregó personalmente, y Raveling la conservó hasta 2021, cuando la donó a la Universidad de Villanova, su alma mater.

Legado y despedida

Como jugador, Raveling promedió 12.3 puntos y 14.6 rebotes en sus últimas dos temporadas en Villanova, y aunque fue seleccionado por los Philadelphia Warriors en 1960, nunca jugó en la NBA.

Su vida también estuvo marcada por un grave accidente automovilístico en 1994, en el que sufrió múltiples fracturas mientras dirigía a USC.

El exentrenador de Villanova, Jay Wright, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: “El mejor ser humano, mentor inspirador, amigo leal y un corazón bondadoso. Coach Raveling vivió para los demás. Ahora descansa en el Señor”.

Con su fallecimiento, el baloncesto pierde a una de sus voces más influyentes, un hombre que dejó huella no solo en la cancha, sino también en la historia cultural de Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

Sergio Ramos presenta "Cibeles", un homenaje musical al Real Madrid

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf

Rodrigo De Paul llegó al Inter Miami para ganar títulos, pero perdió su primera final con Messi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo