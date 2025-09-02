martes 2  de  septiembre 2025
Marlins encienden el "modo supervivencia" tras lesión de dominicano Cabrera

Después de colocar al lanzador Edward Cabrera en la lista de lesionados, los Marlins de Miami prendieron las alarmas con su rotación abridora

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami están en serios problemas en la actualidad cuando se trata de su rotación abridora. La que se asomaba como una fortaleza para el club en el vigente certamen, gracias a su profundidad y talento, se ha convertido en un área de necesidad para los peces debido a la gran cantidad de problemas físicos.

El más reciente, y uno de los más dolorosos, fue el correspondiente al dominicano Edward Cabrera, quien fue inscrito en la lista de lesionados de 15 días el lunes (retroactivo al domingo) con una lesión en el codo derecho que requerirá de una evaluación más profunda en las próximas horas.

El derecho Anthony Bender, de los Marlins de Miami, trabaja durante un juego, el 22 de julio de 2025.
BÉISBOL

Bullpen de los Marlins sufre nueva baja por el resto de la temporada
Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.
BÉISBOL

Este es el jugador de los Marlins que lleva más jonrones en esta temporada

La más reciente apertura del quisqueyano en la jornada dominical resultó en un pobre desempeño, tal como lo reflejan las seis carreras que permitió (cinco limpias) y los ocho hits, además de cuatro ponches, un boleto y un pelotazo en cuatro innings sobre el ruedo.

"Sintió algo de rigidez, así que consideramos que era mejor sacarlo de allí, hacer que lo revisaran y tener una mejor idea de con qué estábamos lidiando", explicó el mánager Clayton McCullough, en declaraciones para el portal oficial del club. "Todavía tenemos que hacerle otras evaluaciones más profundas. Pero fue una decisión sencilla el por lo menos comenzar con una pasantía en la lista de lesionados después de que sintiera eso y ahora ver hacia dónde nos llevan algunos de los exámenes", agregó.

Segundo percance del año

Esta es la segunda ocasión en la presente campaña en la que Cabrera requiere de evaluaciones en su brazo de lanzar, luego de que abandonara su apertura del 11 de julio contra los Orioles de Baltimore y un examen de resonancia magnética posterior revelara una lesión en el codo.

Sin embargo, en esa oportunidad, Miami pudo evitar enviarlo a la lista de lesionados y aprovechó el receso por el Juego de Estrellas para darle el tiempo necesario para recuperarse.

Cabrera se convirtió en la nueva víctima de lesiones en la rotación de los Marlins, luego de que los derechos Janson Junk y Ryan Gusto se lastimaran. Asimismo, el también diestro Max Meyer y el zurdo Braxton Garrett se perderán el resto de la contienda por problemas físicos.

