Barcelona cede a otro de sus jugadores al Elche

El defensor español del Barcelona, Héctor Fort, reacciona durante un partido ante el Valladolid, el 3 de mayo de 2025.

BARCELONA.- El defensa del Barcelona , Héctor Fort , jugará cedido la próxima temporada en el Elche , anunció este lunes el club catalán.

El canterano de 19 años, que fue internacional con España en categorías inferiores, no contaba para el técnico alemán Hansi Flick , quien se decantó por Gerard Martín y Eric García .

Fort, que debutó con el primer equipo del Barça en la campaña 2023-24 bajo la batuta de Xavi Hernández, disputó sólo 20 partidos el pasado curso.

En el conjunto ilicitano, el jugador, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2029, se encontrará con el arquero Iñaki Peña, también cedido a ese equipo para esta temporada.

Liverpool logra fichaje récord en Inglaterra

El Liverpool anunció este lunes, en el cierre del mercado de traspasos en Europa, el fichaje del atacante sueco Alexander Isak, del Newcastle, en un traspaso estimado por la prensa en 145 millones de euros (169 millones de dólares), un récord en Inglaterra.

El atacante de 25 años se une así al club campeón de la Premier League después de un pulso de varias semanas con el Newcastle, su club desde 2022 y para el que marcó 23 tantos en 34 partidos ligueros la pasada temporada.

En un lacónico comunicado, Las Urracas se limitaron a confirmar "la venta del atacante Alexander Isak al Liverpool por una cantidad récord en el Reino Unido".

"El camino para llegar hasta aquí ha sido largo, pero estoy muy feliz por formar ahora parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa", comentó de su lado Isak en declaraciones a la web de los Reds.

Isak, 52 veces internacional con Suecia, tenía todavía tres años de contrato con el Newcastle y lucirá el número 9 en su nuevo equipo.

La cantidad estimada de 145 millones de euros podría elevarse a 150 millones (175 millones de dólares) si se alcanzan las bonificaciones contempladas en el contrato, según varios medios ingleses.

En cualquier caso, Isak se pone en el podio de los fichajes más costosos de la historia, por detrás del brasileño Neymar (222 millones de euros en su pase del Barcelona al PSG en 2017) y del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros cuando pasó definitivamente del Mónaco al PSG en 2018).

FUENTE: AFP