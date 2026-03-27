Canelo Álvarez tendría rival para septiembre: iría por el título mundial

Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estaría cada vez más cerca de volver al ring y todo apunta a que lo haría en una pelea de alto calibre: frente a Christian Mbilli por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano, en septiembre de 2026.

Tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, en la que perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras, el boxeador mexicano ha permanecido fuera del cuadrilátero mientras se recupera de una cirugía de codo y del desgaste físico acumulado en los últimos años. Sin embargo, su regreso estaría prácticamente encaminado para una de sus fechas favoritas: el fin de semana del Día de la Independencia de México .

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Christian Mbilli, el posible rival de Canelo por el título del CMB

El nombre que más fuerza ha tomado para enfrentar a Canelo es el del camerunés-francés Christian Mbilli, quien se consolidó como uno de los principales protagonistas de la división supermediana en el último año.

Mbilli se proclamó campeón mundial interino del CMB en 2025 luego de noquear en el primer asalto al polaco Maciej Sulcki. Más tarde realizó su primera defensa en una intensa pelea que terminó en empate ante el guatemalteco Lester Martínez, en un combate que fue considerado una auténtica guerra sobre el ring.

Posteriormente, Mbilli fue ascendido a campeón absoluto del CMB tras el retiro de Crawford, lo que lo colocó directamente en el radar de Canelo Álvarez como un rival natural para una pelea de campeonato.

Canelo volvería en septiembre tras su cirugía de codo

Luego de caer ante Crawford, Canelo decidió someterse a una intervención quirúrgica en el codo, una situación que ha retrasado su regreso, pero que también le ha permitido tomarse el tiempo necesario para volver en mejores condiciones.

La intención del equipo del mexicano sería programar su retorno para septiembre, mes en el que tradicionalmente ha protagonizado algunas de las funciones más importantes de su carrera. Todo indica que esta vez no sería la excepción y que volvería directamente por una faja mundial.

Terence Crawford y Canelo Álvarez El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025. SARAH STIER / Getty Images vía AFP

Lester Martínez también se mete en la conversación

Otro nombre que ha comenzado a sonar con fuerza es el del guatemalteco Lester Martínez, quien este fin de semana conquistó el título interino tras vencer a Immanuwel Aleem.

Después de su victoria, Martínez dejó claro que su objetivo es medirse al ganador de una posible pelea entre Canelo y Mbilli, lo que alimentó todavía más las especulaciones sobre ese combate para septiembre.

Sin embargo, el panorama parece indicar que Lester aún tendrá que esperar. El propio Consejo Mundial de Boxeo dejó establecido que, antes de pelear por el cinturón absoluto, el guatemalteco deberá cumplir con defensas obligatorias, mientras que Mbilli sí tiene programada una defensa de su campeonato en septiembre.

El CMB deja pistas sobre la pelea entre Canelo y Mbilli

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la postura del CMB ha sido interpretada como una señal clara de que el organismo ya tiene encaminado el combate entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli.

Todo esto deja entrever que la pelea podría celebrarse el 12 de septiembre de 2026, dentro de la esperada megafunción “México contra el mundo”, una cartelera impulsada por Turki Al-Sheikh y Canelo Promotions en Riad, Arabia Saudita.

De concretarse, el combate marcaría el regreso de Canelo tras casi un año fuera de acción y le daría la oportunidad de volver a colocarse como campeón mundial en la división supermediana.

Canelo buscaría recuperar protagonismo en las 168 libras

El posible duelo frente a Mbilli no solo significaría el retorno de Canelo, sino también una oportunidad clave para reconstruir su camino en la división supermediana luego de haber perdido el campeonato indiscutido.

Christian Mbilli representa un reto peligroso: es un peleador con potencia, agresividad y hambre de consolidarse como la nueva cara de la categoría. Del otro lado, Canelo llegaría con la experiencia, el nombre y la presión de demostrar que aún puede competir al más alto nivel tras su derrota y posterior operación.

Por ahora, la pelea no ha sido confirmada oficialmente, pero todo indica que Canelo Álvarez vs Christian Mbilli por el título del CMB es una posibilidad muy real para septiembre.