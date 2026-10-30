viernes 30  de  octubre 2026
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'Canelo' Álvarez manda mensaje claro: "Quiero volver a ser el campeón"

El pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez regresará al ring este sábado en Riad para medirse al francés Christian Mbilli, actual monarca supermediano del CMB

El mexicano Saúl Canelo Álvarez se alista antes de una pelea, el 14 de septiembre de 2024.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se alista antes de una pelea, el 14 de septiembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

RIAD.- La estrella mexicana Saúl "Canelo" Álvarez aseguró este jueves en Riad que está decidido a volver a ser desde el sábado el campeón del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para ello debe derrotar en un combate estelar al vigente monarca de la categoría, el francés Christian Mbilli, en una velada en la capital saudita, donde este jueves tuvo lugar la conferencia de prensa de presentación con ambos púgiles.

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Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
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"He sido campeón durante muchos años y quiero volver a ser el campeón", sentenció 'Canelo', que tiene 36 años.

"Soy ahora el aspirante, pero en mi espíritu sigo siendo el campeón, desde que era pequeño", afirmó.

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"Canelo" Álvarez fue destronado precisamente en Riad en septiembre de 2022 al caer en un combate ante el estadounidense Terence Crawford, que está ahora retirado.

Mbilli, de 31 años, heredó el cinturón de Crawford y afronta el combate del sábado como defensor del título.

"Estoy deseando subir al ring. Estoy listo para este combate. Tengo mucho respeto por 'Canelo' y por su carrera, pero el sábado será una historia diferente. Iré ahí a por la victoria", aseguró Mbilli este jueves.

Mbilli considera esta pelea contra 'Canelo' como "el mayor test" de toda su carrera.

La pelea está programada para la noche del sábado al domingo en el horario de Riad.

Después de numerosos rumores de aplazamiento o deslocalización, se decidió mantenerla a pesar de los ataques de drones y misiles contra el reino.

Los hutíes y las fuerzas sauditas, que apoyan al gobierno yemení en el seno de una coalición militar, intercambian ataques diariamente desde que en julio se retomó el conflicto en Yemen.

Riad se vio sacudida el jueves por explosiones, después de que un bombardeo saudita provocara al menos 12 muertos en el oeste de Yemen.

Alcaraz avanza en Viena

El español Carlos Alcaraz, número tres mundial, se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Viena al imponerse al georgiano Nikoloz Basilashvili.

En 1 hora y 41 minutos, Alcaraz se impuso en ese partido de segunda ronda por 6-1 y 7-6 (13/11).

En cuartos, el murciano se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (14º del mundo), que necesitó solo 49 minutos para vencer por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (23º).

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, número cinco mundial, consiguió una victoria valiosa en su búsqueda de un boleto para el Masters de final de temporada del próximo mes en Turín.

Medvedev tuvo que batallar mucho para vencer 4-6, 6-3 y 7-6 (7/1) al británico Cameron Norrie (41º) en poco más de dos horas y media de partido.

FUENTE: AFP

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