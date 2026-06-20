Casemiro, a un paso de reunirse con Messi en Inter Miami tras dejar el Manchester United

El centrocampista brasileño Casemiro, del Manchester United, celebra luego de anotar un gol durante un partido de la Europa League, el 8 de mayo de 2025.

De protagonizar intensos duelos en LaLiga española a compartir vestuario en la MLS. Casemiro está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, según adelantó Fabrizio Romano y confirmaron diversos medios españoles.

El experimentado centrocampista brasileño, que quedó libre tras finalizar su contrato con el Manchester United, tiene prácticamente cerrado su desembarco en Florida. Sin embargo, la operación aún debe superar algunos obstáculos administrativos relacionados con las normas de la Major League Soccer y los derechos de negociación que posee LA Galaxy.

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La principal traba pasa por la llamada Discovery List, un mecanismo de la MLS que permite a los clubes registrar hasta cinco futbolistas del extranjero y obtener prioridad para negociar con ellos. Casemiro figura actualmente en esa lista de LA Galaxy, por lo que Inter Miami deberá alcanzar un acuerdo económico para liberar esos derechos y completar el fichaje.

Más allá de los detalles burocráticos, la decisión del exjugador del Real Madrid parece tomada desde hace tiempo. Casemiro posee una propiedad en Miami y considera la ciudad como el lugar ideal para establecerse junto a su familia. Además, la fuerte presencia de la comunidad brasileña en el sur de Florida fue un factor importante para inclinar la balanza a favor del club rosa.

El mediocampista rechazó propuestas procedentes de Arabia Saudita y de algunos equipos europeos, priorizando su calidad de vida y un destino que encaja con sus planes personales para los próximos años.

Antes de iniciar esta nueva etapa, Casemiro mantiene su foco en el Mundial 2026 con la selección de Brasil. El volante ha reiterado que este torneo será su despedida definitiva de la Canarinha y busca cerrar su ciclo de la mejor manera posible.

Tras un debut cuestionado por su falta de ritmo, el brasileño recuperó protagonismo en los encuentros posteriores y se ha consolidado nuevamente como una pieza clave en el esquema de Carlo Ancelotti. El técnico italiano impulsó personalmente su regreso a la selección después de casi dos años de ausencia, convencido de que su experiencia sería fundamental para la lucha por el ansiado sexto título mundial.

Junto a Bruno Guimarães, señalado como uno de los herederos de su posición en el mediocampo, Casemiro aspira a conquistar el único trofeo que falta en su brillante carrera: la Copa del Mundo.

Si se concreta su llegada al Inter Miami, el brasileño añadirá experiencia, liderazgo y jerarquía a un proyecto que ya cuenta con figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, reforzando las aspiraciones del club de convertirse en una potencia tanto en la MLS como en el escenario internacional.