Catar: Esta es la jornada de hoy jueves 24 de noviembre

Entonces, los Leones Indomables anotaron menos tantos como equipo que un único jugador suizo, Xherdan Shaqiri.

El balance es de 4-3 a favor de Shaqiri desde su debut en Sudáfrica en 2010, cuando era un adolescente. A sus 31 años, como jugador del Chicago Fire de la MLS, el suizo regresa como el creador de juego, igualando el récord de su selección con su cuarta aparición mundialista. Es más probable que los goles lleguen esta vez de las botas de Breel Embolo, el delantero del Mónaco que llega encendido.

uruguay Suárez y Cavani encabezan la lista de Uruguay, que va por el pase al Mundial AP/Archivo

A segunda hora, llegará el momento de estreno para Uruguay, que buscará superar a la intrigante selección de Corea del Sur, en un compromiso que tiene previsto arrancar a las 8:00 a.m.

Uruguay se estrena en su cuarto Mundial consecutivo con Luis Suárez y Edinson Cavani, los máximos goleadores de la selección, que pasan de los 35 años. Ambos llevan nuevamente el estandarte en el que posiblemente sea su última travesía mundialista.

Aunque el director técnico Diego Alonso aseguró que no será hasta el último entrenamiento del miércoles cuando defina el once titular, todo apunta a que contra los asiáticos saldría con una formación de 4-2-2, con Suárez y Cavani al frente del ataque, suplidos desde la medular por los volantes Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

“Nos sentimos con mucha tranquilidad porque el equipo tiene gol y variantes”, indicó Alonso. “Y jugadores de segunda línea que nos ayudarán a ser un conjunto más competitivo”.

Corea del Sur llega a su undécima Copa del Mundo, encabezado por su estelar delantero Son Heung-min, quien estará en los reflectores no sólo por lo que pueda aportarle a su equipo. El capitán de 30 años jugará con una máscara después de someterse a una cirugía tras sufrir una fractura en la cuenca del ojo izquierdo.

Cristiano.jpg Cristiano Ronaldo se estira durante un entrenamiento de la selección de Portugal en Oeiras, en las afueras de Lisboa, el lunes 14 de noviembre de 2022. AP Photo/Armando Franca

El tercer emparejamiento del día verá colisionar a la Portugal de Cristiano Ronaldo contra Ghana. A pesar de que el astro lusitano llega al compromiso en medio de una situación bastante compleja en el ámbito profesional, luego de ser liberado de su contrato con el Manchester United el martes, las ganas de llevar lejos a su selección en el que se perfila como su último Mundial prevalecen ante el caos.

“Nada hará tambalear a este equipo", dijo el atacante portugués en una conferencia de prensa en Doha esta semana.

Una derrota ante Ghana podría hacerlo, tomando en cuenta que es la selección peor situada en la clasificación de la FIFA de todo el Mundial; está en el puesto 61, y es la que parte con menos opciones en un grupo en el que también están Uruguay y Corea del Sur. El duelo entre europeos y africanos dará inicio a las 11:00 a.m.

neycamp.jpg Neymar de Brasil durante los entrenamientos previos al Mundial de Catar 2022 AFP / Vincenzo PINTO

Y el plato fuerte de la jornada quedará reservad para las 2:00 p.m., cuando brasileños y servios salten al terreno de juego para realizar sus respectivos estrenos en el torneo de naciones más importante del mundo.

El técnico de los sudamericanos, Tite, debería tener a todos sus jugadores disponibles para el primer encuentro. La única duda es si jugará con el centrocampista Lucas Paquetá u optará por un equipo más ofensivo con Vinícius Júnior acompañando a Neymar.

El mandamás no quiso confirmar la alienación a los periodistas “para no darle la oportunidad al rival de saber”. Pero aclaró que no cree en “llenar de atacantes o llenar de defensores. Entiendo que el punto de equilibrio está en el mediocampo, en los movimientos”.

Sobre el favoritismo de su Brasil, Tite afirmó que “soñamos con hacer una gran copa y ser campeones. La presión es inevitable”.

Serbia, por su parte, aspira a superar la fase de grupos por primera vez en su cuarta aparición en una Copa del Mundo como nación independiente. Tampoco ha logrado clasificarse a un Campeonato Europeo en cinco oportunidades.