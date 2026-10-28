jueves 29  de  octubre 2026
BÉISBOL

Los Cerveceros de Milwaukee conquistan su primera Serie Mundial

El equipo de Milwaukee alzó su primera Serie Mundial al derrotar a los Rays de Tampa Bay 4-0 en el quinto juego, un triunfo marcado por el dominio de sus lanzadores y la oportunidad de celebrar su primer gran título.

William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee reacciona tras conectar un doble productor de carrera durante la sexta entrada contra los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la Serie Mundial 2026 en el Tropicana Field el 28 de octubre de 2026 en San Petersburgo, Florida.&nbsp;

William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee reacciona tras conectar un doble productor de carrera durante la sexta entrada contra los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la Serie Mundial 2026 en el Tropicana Field el 28 de octubre de 2026 en San Petersburgo, Florida. 

Mike Stobe/Getty Images/AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron la Serie Mundial al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego, un triunfo que les permitió cerrar la serie y celebrar el primer campeonato de su historia. Milwaukee respaldó su victoria con una ofensiva oportuna y el dominio de su cuerpo de lanzadores, en una noche que quedará marcada por la preocupación en torno a Jacob Misiorowski.

Los Cerveceros tomaron la ventaja en el segundo inning, cuando Cooper Pratt conectó un sencillo productor. David Hamilton amplió la diferencia en el quinto episodio y William Contreras sumó otra carrera con un doble remolcador en el sexto. Posteriormente, Pratt volvió a contribuir con un elevado de sacrificio para aumentar la ventaja de Milwaukee y acercar al equipo a la celebración.

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La nota negativa para los campeones fue la salida de Misiorowski, quien abandonó el encuentro por molestias en la pierna izquierda después de trabajar 5.2 entradas sin permitir carreras, con dos imparables, un boleto y dos ponches.

JoJo Romero entró en su relevo para preservar la ventaja. La lesión del derecho empañó parcialmente una noche histórica para Milwaukee, que finalmente alcanzó la cima del béisbol de las Grandes Ligas.

El campeonato representa el primer título de Serie Mundial para los Cerveceros de Milwaukee en su segunda participación en el Clásico de Otoño. La franquicia había disputado su primera final en 1982, cuando cayó en siete juegos ante los Cardenales de San Luis. En aquella época, Milwaukee pertenecía a la Liga Americana, mientras que San Luis representaba a la Liga Nacional. Los Cerveceros pasaron a la Liga Nacional en 1998, como parte de la reorganización de las Grandes Ligas.

Los últimos 10 campeones de la Serie Mundial

2026: Cerveceros de Milwaukee (4-1 ante los Rays de Tampa Bay)

2025: Dodgers de Los Ángeles (4-3 ante los Azulejos de Toronto)

2024: Dodgers de Los Ángeles (4-1 ante los Yankees de Nueva York)

2023: Rangers de Texas (4-1 ante los Diamondbacks de Arizona)

2022: Astros de Houston (4-2 ante los Filis de Filadelfia)

2021: Bravos de Atlanta (4-2 ante los Astros de Houston)

2020: Dodgers de Los Ángeles (4-2 ante los Rays de Tampa Bay)

2019: Nacionales de Washington (4-3 ante los Astros de Houston)

2018: Medias Rojas de Boston (4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2017: Astros de Houston (4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles)



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