miércoles 23  de  septiembre 2026
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Cesan a exjugador argentino del Inter Miami por incidente con una árbitra

El argentino Federico Higuaín, exjugador del Inter Miami de la MLS, entre otros, le habría dicho a una árbitra "no olvides que este es un juego de hombres"

El exjugador argentino Federico Higuaín, en ese momento del Inter Miami en la MLS, celebra luego de anotar un gol, el 20 de octubre de 2021.

El exjugador argentino Federico Higuaín, en ese momento del Inter Miami en la MLS, celebra luego de anotar un gol, el 20 de octubre de 2021.

MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- El argentino Federico Higuaín fue despedido este martes como entrenador del filial del Columbus Crew de la MLS a raíz de un incidente con una árbitra a la que habría dicho: "No olvides que este es un juego de hombres".

El hermano mayor de Gonzalo Higuaín, exdelantero del Real Madrid y la selección argentina, fue uno de los mejores jugadores de la historia del Crew, en el que militó ocho temporadas antes de tomar las riendas de su segundo equipo en enero de 2025.

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El pasado fin de semana, la Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) emitió un comunicado para denunciar el incidente, que habría ocurrido en un partido del filial el 23 de agosto.

Sin identificar por su nombre a Higuaín, la PSRA dijo que un entrenador masculino cometió "dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra femenina: le apretó la mano y se negó a soltarla después de que se le pidiera que se detuviera tres veces".

"Esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la oficial: 'No olvides que este es un juego de hombres'", denunció el sindicato, que dijo que la suspensión de dos partidos recibida por este entrenador es "drásticamente insuficiente".

"Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo", subrayó la asociación.

Tras esta denuncia, medios estadounidenses identificaron a Higuaín como el entrenador involucrado y este martes Columbus Crew anunció su salida del banco de su filial.

"Determinamos que es lo mejor para nuestro Club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades", dijo Issa Tall, mánager general de la franquicia.

"Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más profunda del último mes, los estándares de nuestro Club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido", agregó.

Sin una disculpa

En estas conversaciones, de acuerdo con The Athletic, Higuaín se mostró "reacio a hacer autocrítica o asumir la responsabilidad de sus actos, y tampoco ofreció una disculpa pública".

El argentino, de 41 años, tuvo una carrera de casi dos décadas como futbolista en la que, entre otros clubes, militó en River Plate, el América de México y el Inter Miami, donde se retiró en 2021 tras compartir vestuario con su hermano Gonzalo.

FUENTE: AFP

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